Ecuador pone a prueba su capacidad para sostener clases virtuales por las lluvias en 2026

Fecha de publicación: 20 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 20 de octubre de 2026

Las lluvias del 19 de octubre de 2026 obligaron a suspender las actividades presenciales en instituciones educativas de sectores con inundaciones o problemas de acceso. La emergencia trasladó el aprendizaje fuera de las aulas y reabrió el debate sobre las condiciones de Ecuador para sostener clases virtuales cuando estudiantes y docentes no pueden acudir a los planteles.

Clases virtuales por lluvias dependen de las condiciones de cada hogar

Mariana Rivera, experta en educación, explicó que el Gobierno incluyó la contingencia por las lluvias dentro del presupuesto destinado a distintas acciones. También señaló que el Ministerio de Educación cuenta con protocolos para cambiar la modalidad de estudios en los lugares con mayores afectaciones.

Rivera sostuvo que las disposiciones oficiales y la preparación de los docentes constituyen solo una parte de la respuesta. A su criterio, el principal problema aparece en los hogares, sobre todo cuando las inundaciones dificultan el acceso a Internet, datos móviles y dispositivos.

“Creo que ahí está el real problema”, expresó la especialista.

La experta también pidió evaluar la autonomía de los estudiantes para trabajar fuera del aula. Rivera recordó que durante la pandemia algunos alumnos permanecían cinco o seis horas frente a un dispositivo y consideró que ese esquema no debe repetirse durante las emergencias por lluvias.

Según Rivera, las herramientas virtuales podrían funcionar como un paliativo en los sectores urbanos. La especialista expresó dudas sobre su aplicación en las zonas rurales por las limitaciones tecnológicas y de conectividad.

La brecha digital en Ecuador abarca conexión dispositivos y conocimientos

Los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos muestran un aumento de la conectividad. El porcentaje de hogares con acceso a Internet pasó del 60,4% en julio de 2022 al 71,3% en julio de 2025.

Durante el mismo período, la proporción de personas que utilizó Internet subió del 69,7% al 80,1%. El analfabetismo digital descendió del 8,2% al 2,1%.

Lorena Naranjo, experta en temas digitales, considera que Ecuador mejoró sus condiciones tecnológicas desde la pandemia.

“Sí hemos mejorado”, afirmó.

Naranjo explicó que la brecha digital comprende tres factores: disponibilidad de dispositivos, conexión a Internet y capacidad para utilizar herramientas tecnológicas.

“Si no tienes el celular o la computadora en la casa, ¿cómo haces? Si no tienes Internet contratado, ¿cómo accedes? Y si no sabes cómo usar Teams, conectarte a Zoom o utilizar una plataforma virtual, también tienes una barrera”, señaló.

Tener Internet no garantiza el acceso a la educación virtual

Karla Mora, docente de la Escuela de Computación de la UIDE, también reconoce avances en conectividad, pero considera que Ecuador todavía no supera la brecha digital.

“Tener Internet no significa necesariamente tener acceso efectivo a la educación virtual”, indicó Mora.

La docente explicó que un estudiante puede contar únicamente con un teléfono celular, compartir ese equipo con otros integrantes de su familia o depender de un plan limitado de datos móviles. Estas condiciones dificultan la participación en videoconferencias, el desarrollo de tareas y el uso de plataformas educativas.

Mora también señaló las diferencias territoriales. El acceso a Internet llegó al 78,3% en las viviendas urbanas durante 2024 y 2025, frente al 62,2% en las rurales.

Para la docente, la respuesta ante las inundaciones no debe limitarse al traslado de las clases presenciales a una plataforma digital. Los planes de continuidad educativa también deben incluir conectividad, equipos, capacitación docente y alternativas para los alumnos que no pueden conectarse.

Gobierno proyecta inversiones en educación digital hasta 2029

El Gobierno de Daniel Noboa anunció una inversión superior a 50 millones de dólares entre 2026 y 2029 para impulsar la transformación digital de la educación pública.

Según el Ejecutivo, la iniciativa busca beneficiar a 2,8 millones de estudiantes y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en más de 13 000 instituciones educativas. También contempla a 165 000 profesionales de la educación, 10 000 trabajadores administrativos y 54 institutos superiores.

José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, y Gilda Alcívar, ministra de Educación, Deporte y Cultura, expusieron la propuesta este 20 de octubre de 2026.

La iniciativa incorpora herramientas como Google Classroom, Meet, Drive, Gemini y Gemini Notebook. Además, contempla cerca de 39,6 millones de dólares de financiamiento de la CAF para conectividad y equipos en instituciones rurales.

Según el Gobierno, durante 2025 el Estado entregó 2 670 kits tecnológicos, instaló conexión satelital en 1 000 establecimientos y distribuyó 2 728 computadoras portátiles para docentes.

La planificación para 2026 incluye 730 kits adicionales, 6 360 computadoras de escritorio y conexión satelital en 1 670 instituciones mediante CNT y Starlink.

Plan nacional identifica 4 080 planteles expuestos a las lluvias

El plan nacional ante El Niño identifica 4 080 instituciones educativas de todos los sostenimientos en zonas con susceptibilidad media o alta ante inundaciones y movimientos en masa. La comunidad expuesta supera las 895 000 personas entre estudiantes, docentes y personal administrativo.

Del total de establecimientos identificados, 3 873 pertenecen al sistema fiscal. El documento registra 913 planteles fiscales con susceptibilidad alta ante inundaciones y 1 527 con susceptibilidad media.

El plan ubica otros 262 establecimientos fiscales con susceptibilidad alta ante movimientos en masa y 1 171 con susceptibilidad media.

Guayas concentra 421 planteles fiscales con susceptibilidad alta ante inundaciones. Los Ríos registra 161; El Oro, 126; Manabí, 99; y Esmeraldas, 84.

La estrategia nacional incluye protocolos para mantener la continuidad educativa, capacitación para la comunidad, evaluación de daños, espacios temporales y acciones para recuperar los planteles afectados.

Fichas pedagógicas apoyan las clases no presenciales por lluvias

El Ministerio de Educación recurre a actividades no presenciales mediante fichas pedagógicas en los sectores afectados. Este recurso permite que los estudiantes desarrollen contenidos desde sus hogares sin una conexión continua durante toda la jornada.

Las fichas no constituyen clases virtuales, pues no requieren videollamadas ni el uso permanente de plataformas. Sin embargo, las familias pueden necesitar Internet, datos móviles o dispositivos para recibir instrucciones, mantener contacto con los docentes, resolver dudas y entregar las tareas.

Rivera relacionó el trabajo fuera del aula con la autonomía de los estudiantes. Según la experta, el sistema no debe esperar que todos los alumnos permanezcan cinco o seis horas frente a un dispositivo.

Naranjo señaló que la brecha digital incluye el acceso a equipos, una conexión a Internet y los conocimientos necesarios para usar herramientas tecnológicas.

Mora sostuvo que disponer de Internet no garantiza un acceso efectivo a la educación virtual. Según la docente, los planes de continuidad educativa deben considerar la conectividad, los equipos, la capacitación docente y alternativas para los estudiantes que no pueden conectarse.

Clases virtuales en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Por qué se suspendieron las clases presenciales en Ecuador el 19 de octubre de 2026? Las lluvias del 19 de octubre de 2026 obligaron a suspender las actividades presenciales en instituciones educativas de sectores con inundaciones o problemas de acceso.

Contexto: La emergencia trasladó el aprendizaje fuera de las aulas y puso de relieve las dificultades para mantener la continuidad educativa cuando estudiantes y docentes no pueden acudir a los planteles. ❓ ¿Cómo se mantienen las clases en los sectores afectados por las lluvias en Ecuador? El Ministerio de Educación recurre a actividades no presenciales mediante fichas pedagógicas para que los estudiantes desarrollen contenidos desde sus hogares.

Contexto: Las fichas permiten trabajar sin una conexión continua durante toda la jornada. Sin embargo, las familias pueden necesitar Internet, datos móviles o dispositivos para recibir instrucciones, comunicarse con los docentes y entregar las tareas. Este recurso no equivale a clases virtuales mediante videollamadas. ❓ ¿Cuáles son las principales dificultades para recibir clases virtuales en Ecuador? Las principales barreras son la falta de dispositivos, las limitaciones de conexión a Internet y la falta de conocimientos para utilizar herramientas tecnológicas.

Contexto: Lorena Naranjo, experta en temas digitales, identifica estos tres factores como componentes de la brecha digital. Karla Mora, docente de la Escuela de Computación de la UIDE, agrega que compartir un teléfono celular con otros familiares o depender de un plan limitado de datos puede dificultar las videoconferencias, las tareas y el uso de plataformas educativas. ❓ ¿Qué porcentaje de hogares en Ecuador tiene acceso a Internet? El acceso a Internet pasó del 60,4% de los hogares en julio de 2022 al 71,3% en julio de 2025, según los indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Contexto: En el mismo período, el porcentaje de personas que utilizó Internet aumentó del 69,7% al 80,1%. Además, el analfabetismo digital descendió del 8,2% al 2,1%. Estas cifras muestran avances en conectividad y habilidades digitales, aunque las especialistas citadas señalan que persisten barreras para acceder a la educación virtual. ❓ ¿Cuál es la diferencia entre el acceso a Internet urbano y rural en Ecuador? El acceso a Internet en las viviendas llegó al 78,3% en las zonas urbanas durante 2024 y 2025, frente al 62,2% en las rurales.

Contexto: Karla Mora señaló que estas diferencias territoriales dificultan el acceso efectivo a la educación virtual. Mariana Rivera, experta en educación, también expresó dudas sobre la aplicación de herramientas virtuales en zonas rurales por las limitaciones tecnológicas y de conectividad. ❓ ¿Cuánto invertirá el Gobierno de Daniel Noboa en educación digital hasta 2029? El Gobierno anunció una inversión superior a 50 millones de dólares entre 2026 y 2029 para impulsar la transformación digital de la educación pública.

Contexto: La iniciativa busca beneficiar a 2,8 millones de estudiantes y ampliar el acceso a herramientas tecnológicas en más de 13 000 instituciones educativas. También contempla a 165 000 profesionales de la educación, 10 000 trabajadores administrativos y 54 institutos superiores. ❓ ¿Qué herramientas tecnológicas contempla el plan de educación digital del Gobierno? El plan contempla herramientas como Google Classroom, Meet, Drive, Gemini y Gemini Notebook, además de inversiones en conectividad y equipos.

Contexto: La propuesta fue expuesta el 20 de octubre de 2026 por José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública, y Gilda Alcívar, ministra de Educación, Deporte y Cultura. También incluye cerca de 39,6 millones de dólares de financiamiento de la CAF para conectividad y equipos en instituciones rurales.

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