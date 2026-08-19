Ecuador entrega 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

Ecuador entregó este miércoles 12 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para las familias afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el 10 de agosto de 2026. El apoyo fue recolectado durante varias jornadas impulsadas desde la semana pasada.

La ayuda humanitaria de Ecuador a Colombia tras el terremoto

El cargamento fue trasladado desde Quito y Guayaquil hasta el Puente Internacional Rumichaca y será llevado a Buenaventura. Ecuador también envió a Colombia 31 rescatistas y cinco ingenieros especializados en evaluación de estructuras.

La ayuda incluye artículos de aseo personal, como jabón, toallas, cepillos y pasta de dientes, además de colchones, toldillos, mantas y tiendas de campaña destinadas al alojamiento provisional de las familias damnificadas.

La secretaria nacional de Gestión de Riesgos de Ecuador, Carolina Lozano, llegó hasta Tulcán para participar en la entrega. Los insumos fueron recolectados en dos centros de acopio ubicados en Quito y Guayaquil, donde fueron procesados, clasificados y sometidos a los controles correspondientes.

Posteriormente, el cargamento fue trasladado hacia la frontera con Colombia en cinco camiones. Las autoridades colombianas recibieron las donaciones en el Puente Internacional Rumichaca.

La ayuda será trasladada a Buenaventura

El cargamento será llevado hasta Buenaventura, una de las zonas afectadas por el terremoto. El recorrido desde Rumichaca tendrá una duración aproximada de 18 horas.

Gabriel Pérez, representante de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres de Colombia, señaló que el terremoto superó las capacidades de respuesta del país y destacó el apoyo recibido desde Ecuador.

El coronel Luis Erazo, comandante del Batallón Especial Energético y Vial número 20 del Ejército colombiano, informó que los cinco camiones serán escoltados por las Fuerzas Armadas hasta las zonas que requieren los insumos.

Según explicó, la ayuda llegará primero a unas bodegas, donde permanecerá almacenada durante aproximadamente 24 horas, antes de ser distribuida entre la población afectada.

Ecuador también envió rescatistas e ingenieros

Además de las donaciones, Ecuador desplazó hacia Colombia 31 rescatistas y cinco ingenieros especializados en evaluación de estructuras afectadas.

Durante la entrega de la ayuda, las autoridades de ambos países también analizaron la posibilidad de realizar simulacros binacionales, especialmente frente al riesgo volcánico, debido a que Ecuador y Colombia comparten una zona fronteriza expuesta a diferentes amenazas naturales.

Pérez señaló que ambos países enfrentan riesgos comunes, entre ellos tsunamis y actividad volcánica, y destacó la cooperación entre las dos naciones ante situaciones de emergencia.

Colombia reporta 314 fallecidos por el terremoto

De acuerdo con los últimos datos oficiales citados en la información, el terremoto deja en Colombia 314 fallecidos, 262 desaparecidos y 4.437 heridos. Además, 364 personas han sido rescatadas.

La entrega de las 12 toneladas de ayuda se suma a las acciones de cooperación desplegadas por Ecuador desde los primeros días posteriores al terremoto.

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