La familia más rica de Colombia pone millones para la reconstrucción tras el terremoto

El terremoto que sacudió Colombia dejó una ciudad especialmente golpeada.

En Cali, decenas de edificaciones colapsaron y miles presentan daños que ahora obligan a pensar en una reconstrucción de gran escala.

En medio de esa emergencia, una de las familias más poderosas del país anunció que destinará una millonaria suma para ayudar a levantar nuevamente parte de la infraestructura afectada.

Una donación millonaria para hospitales y escuelas

La familia Gilinski donará 150 000 millones de pesos, unos 48 millones de dólares, para la reconstrucción de hospitales y escuelas de Cali, según informó este domingo el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario aseguró en X que conversó por teléfono con el empresario Jaime Gilinski, quien le comunicó la decisión de destinar los recursos a recuperar infraestructura educativa y sanitaria de la capital del Valle del Cauca.

El anuncio llega mientras la ciudad enfrenta una emergencia de grandes proporciones. Según la Alcaldía, 46 edificaciones colapsaron por completo y otras 35 parcialmente. Además, 2 391 presentan daños estructurales y 534 tienen orden de evacuación.

Los daños que dejó el terremoto

El terremoto deja hasta este domingo 289 fallecidos, 4 187 heridos y 143 desaparecidos, de acuerdo con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

La tragedia también dejó 26 945 viviendas destruidas y 127 557 averiadas.

La donación de los Gilinski se suma a los más de 200 000 millones de pesos que, según el Gobierno, ya fueron recaudados por el sector empresarial para atender las consecuencias del desastre.

Gilinski, de 68 años y nacido en Cali, es considerado por Forbes el hombre más rico de Colombia, con una fortuna estimada en 14 700 millones de dólares.

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