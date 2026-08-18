La otra promesa de la cantante Shakira tras el terremoto en Colombia

Shakira llegó a una de las zonas afectadas por el terremoto en Colombia.

Estuvo en Quibdó, capital del Chocó, acompañada por el filántropo Howard Graham Buffett el lunes 17 de agosto de 2026.

Recorrió sectores afectados por el terremoto de magnitud 7,4 y conversó con autoridades y habitantes de la zona.

¿Cómo fue la visita?

En imágenes difundidas por la revista Vea de Colombia, Shakira aparece caminando junto a niños y observando las afectaciones provocadas por el terremoto.

También se la ve junto a Buffett, mientras autoridades explican el impacto de la emergencia.

Pero detrás de esta visita había algo más que un recorrido por las zonas afectadas.

El otro ofrecimiento

El terremoto del 10 de agosto dejó, según el balance preliminar citado en la información proporcionada, 289 fallecidos, 4.187 heridos y 143 desaparecidos.

Chocó fue una de las zonas más afectadas, con daños estructurales en más del 90% de su territorio.

Fue entonces cuando Shakira anunció que asumirá personalmente los esfuerzos para reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó, una de las instituciones educativas afectadas por el sismo.

La cantante también anunció que, junto a Howard Buffett y su Fundación Pies Descalzos, impulsará la construcción de 10 nuevas escuelas en el departamento.

¿Por qué lo hace?

La reconstrucción educativa se convirtió así en el centro de su propuesta. Shakira explicó la importancia de recuperar estos espacios con una frase contundente: “Cada día que los niños no van a la escuela es un día en que pausamos su futuro”.

Además, anunció un fondo de 1 millón de dólarespara reconstruir escuelas dañadas.

De acuerdo con la información proporcionada, Global Citizen aportará 500 000 dólares y Live Nation, promotora de sus giras, otros 500 000 dólares.

La cantante también pidió a los gobiernos de Canadá, Japón y Reino Unido sumarse a los esfuerzos de reconstrucción.

Los resultados de su gestión

Según explicó durante su visita, su Fundación Pies Descalzos lleva 22 años trabajando en la región.

En ese tiempo, señaló que 400 estudiantes se han graduado y que el 70% ingresó posteriormente a la educación superior.

Su llamado ahora apunta a que ese apoyo continúe más allá de la emergencia: pidió al sector privado y a otras fundaciones que “no le suelten la mano” al Chocó.

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