Ecuador asumirá la repatriación de los dos ecuatorianos fallecidos en Brooklyn

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

El Gobierno de Ecuador cubrirá los gastos de repatriación de los cuerpos de José Luis Caguana Cosquillo, de 26 años, y Gabriel Ariolfo Siguencia Yupa, de 22. Los dos ciudadanos ecuatorianos fallecieron en el colapso de un edificio de tres pisos ocurrido el miércoles 11 de noviembre de 2026 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que activó los mecanismos de asistencia consular desde que conoció la emergencia. La institución mantiene contacto con los familiares de las víctimas y coordina los trámites para trasladar sus restos a Ecuador. El retorno de José está previsto para el lunes 16 de noviembre, mientras que la fecha de repatriación de Gabriel dependerá de la decisión y confirmación de sus familiares.

Dos ecuatorianos constan entre las ocho víctimas mortales

El Consulado General de Ecuador en Nueva York confirmó la muerte de Gabriel Ariolfo Siguencia Yupa el jueves 12 de noviembre. Su identificación se sumó a la de José Luis Caguana Cosquillo, el primer compatriota cuya muerte trascendió después del derrumbe.

Con la confirmación de ambos fallecimientos, Ecuador registra dos ciudadanos entre las ocho personas que murieron en esta emergencia. El colapso también dejó 18 heridos, según el balance de las autoridades de Nueva York. Algunas personas necesitaron atención hospitalaria debido a la gravedad de sus lesiones.

La tragedia afectó a ciudadanos de distintas nacionalidades que residían o se encontraban en el sector. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, informó que entre las personas afectadas había inmigrantes de Ecuador, Colombia y México.

Entre los fallecidos también constan tres ciudadanos colombianos, incluidos dos menores de edad. La emergencia generó una operación de rescate en la que participaron bomberos y equipos especializados, que trabajaron entre los escombros para localizar posibles sobrevivientes y recuperar a las víctimas.

La Cancillería ecuatoriana expresó sus condolencias y solidaridad a los familiares de los dos compatriotas. Además, ratificó su compromiso de brindar protección y asistencia a los ciudadanos ecuatorianos que viven en el exterior, especialmente cuando enfrentan situaciones de emergencia que ponen en riesgo su integridad y bienestar.

Las autoridades investigan las causas del colapso en Brooklyn

El edificio de tres pisos se desplomó poco después de las 16:00 del miércoles 11 de noviembre, en Flatbush Avenue, un sector residencial de Brooklyn. La estructura cayó hacia un terreno contiguo donde avanzaban trabajos de construcción.

Tras el colapso, los bomberos y los equipos especializados desplegaron un operativo de emergencia. Los rescatistas removieron los restos de la edificación y buscaron a posibles sobrevivientes. El balance oficial registró ocho personas fallecidas y 18 heridas.

Las autoridades de Nueva York iniciaron una investigación para establecer qué provocó el desplome. Entre las líneas de análisis constan las condiciones estructurales del inmueble y los trabajos de excavación que se desarrollaban en el terreno vecino.

El alcalde Zohran Mamdani pidió una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias de la tragedia. Las indagaciones deberán determinar si las obras que se ejecutaban junto al edificio tuvieron alguna relación con el colapso.

Mientras avanzan las investigaciones, la Cancillería continuará con el acompañamiento a los familiares de los dos ecuatorianos. La institución coordinará los procedimientos de repatriación y mantendrá la asistencia consular durante este proceso, con el objetivo de ofrecer atención oportuna y humanitaria a las familias afectadas.

Desde el Consulado General del Ecuador en Nueva York brindamos asistencia y acompañamiento consular a las víctimas de la tragedia ocurrida en Brooklyn y a sus familias. 📞 Nuestra línea de emergencia permanece habilitada 24/7: +1 (718) 517-1571. https://t.co/Zxp3k9vxgJ — Consulado Ecuador Nueva York (@CEcuNuevaYork) November 12, 2026

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