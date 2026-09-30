Gobierno compra 6,6 millones de dosis de vitamina A para niños del país

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

La provisión de suplementos médicos para la primera infancia incorporó un nuevo cargamento de micronutrientes en la red pública de atención. El Gobierno nacional gestionó la compra de dosis de vitamina A para niños orientadas a beneficiar a más de 926 000 infantes de entre seis y 59 meses en las 24 provincias del territorio ecuatoriano, garantizando una cobertura sostenida durante un año completo en las unidades ambulatorias del primer nivel.

Adquisición del Gobierno de cápsulas de vitamina A para niños y fondos destinados

El lote total comprende 6 616 550 cápsulas y demandó una inversión de 394 670 dólares. Esta dotación de vitamina A para niños se ejecuta dentro de la Estrategia Nacional Ecuador Crece Sin Desnutrición Infantil, programa coordinado por la Vicepresidencia de la República junto con el Ministerio de Salud Pública (MSP), orientado a promover el bienestar biológico de la población pediátrica en sectores con mayor grado de vulnerabilidad socioeconómica.

Impacto sanitario y reducción de la mortalidad infantil

La distribución del insumo responde al cumplimiento estricto del Esquema Nacional de Suplementación, concebido para mitigar deficiencias en la dieta temprana.

Las evaluaciones médicas demuestran que la ingesta controlada de vitamina A para niños disminuye en un 28% la tasa de mortalidad vinculada a cuadros de diarrea y en un 24% los fallecimientos atribuibles a otras enfermedades comunes en menores de cinco años, fortaleciendo la respuesta fisiológica ante recaídas infecciosas.

Cronograma de distribución en centros médicos hasta octubre

El abastecimiento actual marca la llegada del primer contingente oficial de medicamentos. Según detalló Elena Herrera, directora Nacional de Nutrición y Alimentación Saludable, el plan coordinado a través de la Subsecretaría de Promoción, Salud Intercultural e Igualdad prevé receptar la segunda y tercera entrega de vitamina A para niños hacia finales de octubre de 2026, asegurando la existencia ininterrumpida de insumos en los dispensarios barriales y cantonales.

Funciones esenciales en el crecimiento y sistema inmune

El micronutriente interviene activamente en el fortalecimiento del sistema inmunológico, la agudeza visual, la formación adecuada de órganos vitales y el desarrollo de la estructura ósea en etapas tempranas.

En aquellos pacientes que presentan susceptibilidad clínica por infecciones previas, la suplementación favorece la regeneración de los depósitos corporales disminuidos, reduciendo la gravedad de episodios respiratorios y digestivos posteriores en el grupo etario cubierto.

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