Gobierno abre 579 residencias para médicos y enfermeras

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Gobierno ecuatoriano abrió a 579 residencias asistenciales para médicos y enfermeras. El programa tiene una inversión de 40 millones de dólares para los próximos cinco años. El objetivo es ampliar la formación especializada e incorporar profesionales a establecimientos públicos de salud.

La estrategia se implementa mediante el Acuerdo Ministerial Nro. 00026-2025 del Ministerio de Salud Pública (MSP) y contempla 517 plazas para médicos y 62 para enfermeras, distribuidas en 47 centros de salud y hospitales del Ecuador.

Residentes recibirán una asignación mensual

El modelo establece una asignación económica mensual de 1 412 dólares para los médicos residentes y de 1 086 dólares para las enfermeras residentes.

El ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga, señaló que los recursos estarán destinados exclusivamente a este grupo de profesionales. “Este proceso tiene una inversión de 40 millones para los próximos cinco años, desde octubre de 2026 hasta 2030”, expresó.

Los profesionales seleccionados serán afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). El aporte correspondiente será descontado de la asignación económica que reciban.

Según Aveiga, su incorporación permitirá ampliar los equipos multidisciplinarios en emergencias, hospitalización y especialidades, reducir los tiempos de espera y mejorar la capacidad de respuesta de los establecimientos de salud.

Universidades estarán a cargo del concurso

El concurso de méritos y oposición estará a cargo de las Instituciones de Educación Superior (IES), en ejercicio de su autonomía universitaria.

Como parte de la implementación del programa, se suscribieron convenios específicos de cooperación interinstitucional con 15 instituciones de educación superior. Estos regularán el proceso de formación, las obligaciones de las partes y otros componentes necesarios para el desarrollo de las residencias.

Edison Cháves, director general de Posgrados de la Universidad de Las Américas, destacó la iniciativa para reducir la brecha de especialistas.

“La demanda es muy grande y hay gran interés de los profesionales. (…) Hoy reiteramos nuestro apoyo a las autoridades del MSP y ponemos nuestro contingente para seguir trabajando por el desarrollo de la salud en Ecuador”, manifestó.

Profesionales deberán cumplir una compensación

Los beneficiarios deberán cumplir un período de compensación equivalente al tiempo que dure su formación.

Este período podrá realizarse mediante una relación de dependencia en establecimientos de la Red Pública Integral de Salud (RPIS), de la Red Privada Complementaria (RPC) o mediante el ejercicio profesional independiente, de acuerdo con las disposiciones establecidas.

Preguntas claves sobre residencias para médicos y enfemeros en Ecuador

❓ ¿Cuántas residencias asistenciales abrió el Gobierno de Ecuador para médicos y enfermeras?

Se habilitaron 579 residencias asistenciales: 517 para médicos y 62 para enfermeras.

Las plazas están distribuidas en 47 centros de salud y hospitales del país y forman parte de un programa que busca ampliar la formación especializada e incorporar profesionales al sistema público de salud.

❓ ¿Cuánto recibirán mensualmente los médicos y enfermeras residentes?

Los médicos residentes recibirán 1 412 dólares mensuales, mientras que las enfermeras residentes recibirán 1 086 dólares.

Los profesionales seleccionados serán afiliados al IESS y el aporte correspondiente será descontado de la asignación económica que reciban.

❓ ¿Cuánto invertirá el Gobierno en el programa de residencias médicas y de enfermería?

El programa contempla una inversión de 40 millones durante cinco años, desde octubre de 2026 hasta 2030.

Según el Ministerio de Salud Pública, los recursos estarán destinados exclusivamente a los profesionales que formen parte de estas residencias.

❓ ¿Quién estará a cargo del concurso para acceder a las residencias?

El concurso de méritos y oposición estará a cargo de las Instituciones de Educación Superior (IES) que participan en el programa.

El proceso se realizará bajo la autonomía universitaria. Para implementar las residencias, el MSP suscribió convenios de cooperación con 15 instituciones de educación superior, que regularán la formación y las obligaciones de las partes.

❓ ¿Los profesionales que accedan a estas residencias deberán trabajar en el sistema público de salud?

Deberán cumplir un período de compensación equivalente al tiempo que dure su formación.

La compensación podrá realizarse mediante una relación de dependencia en establecimientos de la Red Pública Integral de Salud (RPIS), de la Red Privada Complementaria (RPC) o mediante el ejercicio profesional independiente, según las disposiciones establecidas.

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