Organizaciones sociales anuncian nueva movilización en Ecuador contra el Gobierno

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de septiembre de 2026

El Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Frente Popular anunciaron una nueva jornada de movilizaciones en Ecuador para el 8 de octubre de 2026. La decisión se conoció este sábado 26 de septiembre, después de una reunión de organizaciones sociales, sindicales y populares en Quito.

El FUT y otras organizaciones anuncian movilizaciones en Ecuador

Entre los participantes de la rueda de prensa de esta mañana estuvieron representantes del FUT, la UNE y el Frente Popular, que ratificaron su intención de mantener acciones en rechazo a varias decisiones del Gobierno de Daniel Noboa.

Las demandas actuales incluyen cuestionamientos a políticas laborales, seguridad social, educación y servicios públicos. Los dirigentes también sostienen que existen riesgos de privatización en áreas estratégicas.

Edwin Bedoya, presidente del FUT, cuestionó lo que considera una estrategia para debilitar al movimiento sindical y social. También criticó procesos de privatización y defendió la permanencia de servicios y recursos en manos del Estado.

“No podemos bajar la guardia. El Estado tiene la obligación de proteger y cumplir con las necesidades del pueblo, no de subastar la patria”, señaló Bedoya.

Por su parte, Andrés Quishpe, presidente de la UNE, habló sobre la importancia de los diálogos. “Es urgente abrir y sostener un verdadero diálogo social por la educación, que permita construir respuestas colectivas frente a una crisis que nos afecta a todos”, mencionó.

Movilizaciones anteriores de organizaciones sociales

La convocatoria del 8 de octubre se suma a otras movilizaciones realizadas durante 2026. En marzo, organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en Quito y Guayaquil contra decisiones económicas y administrativas del Gobierno.

El FUT también participó en 2025 en movilizaciones de organizaciones sociales, sindicales e indígenas desarrolladas en Quito y otras ciudades.

Posibles cambios por feriado del 9 de Octubre

Los representantes de las organizaciones sociales afirmaron que estarán al pendiente del feriado del 9 de Octubre, y que de ser necesario, ajustarán las fechas de las movilizaciones.

No se detalló en la rueda de prensa los puntos de concentración ni los recorridos previstos para el 8 de octubre.

❓ ¿Cuándo será la nueva movilización anunciada por el FUT y otras organizaciones?

La movilización fue convocada para el 8 de octubre de 2026.

La fecha se definió después de una reunión de organizaciones sociales, sindicales y populares en Quito.

❓ ¿Qué organizaciones anunciaron la movilización del 8 de octubre?

Entre las convocantes están el FUT, la UNE y el Frente Popular.

Estas agrupaciones participaron en la reunión y ratificaron nuevas acciones frente a las políticas del Gobierno.

❓ ¿Qué reclama el Frente Unitario de Trabajadores?

El FUT cuestiona varias decisiones económicas y sociales del Gobierno.

Sus dirigentes mencionan asuntos relacionados con empleo, seguridad social, educación, servicios públicos y posibles procesos de privatización.

❓ ¿Quién es Edwin Bedoya?

Edwin Bedoya es dirigente de la Cedocut y del Frente Unitario de Trabajadores.

Durante su pronunciamiento sostuvo que las organizaciones mantendrán su agenda de movilización y defensa de derechos laborales y servicios públicos.

❓ ¿Dónde se realizará la movilización del 8 de octubre?

Todavía no se anunciaron todos los puntos de concentración ni los recorridos.

Las organizaciones confirmaron la fecha, pero aún falta conocer la planificación completa de la jornada.