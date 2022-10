Proceso para aceptar cupo universitario se realiza el 9 y 10 de octubre

En el caso de que el estudiante acepte el cupo asignado debe contactar con la institución de educación superior elegida. Foto: Archivo / EL COMERCIO

Gabriela Balarezo (I)

La Secretaría de Educación Superior Ecuador (Senescyt) anunció que el proceso de aceptación de cupos para ingresar a la educación superior pública se realizará durante el 9 y 10 de octubre de 2022.

Para aceptar o rechazar el cupo a la carrera que les fue asignada tras el proceso de postulación, los aspirantes deben ingresar al sitio web transformar.senescyt.gob.ec con su usuario y contraseña.

En el caso de que el estudiante acepte el cupo asignado debe contactar con la institución de educación superior elegida para iniciar el proceso de matrícula.

Es importante tener en cuenta estas fechas porque si el aspirante obtuvo cupo en su primera opción de carrera y no acepta o se pronuncia en los plazos que dispone la Senescyt existirá una penalización: no podrá participar en la segunda postulación y tampoco en dos procesos de admisión posteriores.

La penalización no se aplica si al estudiante no acepta ni se pronuncia hasta la fecha límite, pero los cupos asignados corresponden a su segunda o tercera opción de carrera. Si el postulante no obtiene ningún cupo para la universidad debe esperar a la siguiente etapa de postulación.

Desde la Senescyt recuerdan que los cupos se asignan en función del puntaje de la postulación, los cupos disponibles en cada carrera y de la elección libre y voluntaria de los aspirantes (orden de prioridades de las carreras seleccionadas).

