Concurso para Fiscal General entra en fase de oposición con cinco aspirantes

Fecha de publicación: 10 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 10 de noviembre de 2026

El concurso para elegir al nuevo Fiscal General del Estado en Ecuador entró en su fase de oposición este martes 10 de noviembre de 2026. Los cinco aspirantes que continúan en el proceso deberán rendir una prueba escrita y una evaluación oral, que suman 50 puntos dentro de esta etapa.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dio paso a esta fase después de aprobar el informe de escrutinio público e impugnación ciudadana. La Comisión Ciudadana de Selección continuará con el proceso y conformará un equipo de expertos para preparar las evaluaciones.

La etapa anterior dejó fuera a 21 postulantes, entre ellos cuatro de los aspirantes con las mejores puntuaciones. Carlos Leonardo Alarcón Argudo, actual fiscal general encargado, ocupa el primer lugar de la calificación, con 46,50 puntos.

Dos pruebas definirán la fase de oposición

La nueva etapa contempla dos componentes. El primero corresponde a una prueba escrita, con una valoración de 30 puntos. El segundo consiste en una prueba oral, que tendrá un valor de 20 puntos y consistirá en una simulación de audiencia de juicio.

Para esta fase, la Comisión Ciudadana de Selección conformará un equipo de expertos con catedráticos de universidades de distintas partes del país. Este grupo participará en el desarrollo de las evaluaciones que deberán cumplir los cinco finalistas.

La suma de las dos pruebas representa 50 puntos. Con estos componentes, el concurso entra en una etapa distinta a las anteriores, que incluyeron la convocatoria y postulación, la admisibilidad, la calificación de méritos y el escrutinio público con impugnación ciudadana.

Carlos Leonardo Alarcón encabeza la puntuación

Carlos Leonardo Alarcón Argudo, quien ocupa actualmente el cargo de fiscal general encargado, registra 46,50 puntos y lidera la calificación de los aspirantes. Sin embargo, el resultado de esta etapa dependerá también del desempeño de los cinco participantes en las pruebas escrita y oral.

La fase de oposición constituye el quinto paso del cronograma que difundió el Cpccs. Después de esta evaluación, el proceso llegará a la etapa de designación del nuevo titular de la Fiscalía General del Estado.

Designación del nuevo Fiscal General apunta a diciembre

Las proyecciones de la Comisión Ciudadana de Selección y del Cpccs sitúan la designación del nuevo Fiscal General a finales de diciembre de 2026.

El cronograma contempla seis fases: convocatoria y postulación; admisibilidad y reconsideración; calificación de méritos y recalificación; escrutinio público e impugnación ciudadana; oposición y recalificación; y, finalmente, designación.

La selección ocurre con algo más de un año y medio de retraso respecto del plazo previsto. La conclusión del concurso permitirá definir quién asumirá la titularidad de la Fiscalía General del Estado para el siguiente período.

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