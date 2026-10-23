CPCCS descalifica a Daniella Camacho e Inés Romero del concurso para fiscal general

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) resolvió la descalificación de Daniella Camacho e Inés Romero del concurso para elegir al fiscal general del Estado. Las dos juezas figuraban entre las postulantes con las calificaciones más altas del proceso, pero quedaron fuera tras las resoluciones sobre las impugnaciones y apelaciones.

La sesión extraordinaria del pleno se desarrolló de forma virtual este viernes 23 de octubre de 2026. El organismo revisó los casos de los aspirantes que llegaron a la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana.

Cpccs revisó las apelaciones de los postulantes

Un total de 26 postulantes llegó a la fase de escrutinio público e impugnación ciudadana. La Comisión Ciudadana de Selección planificó 41 audiencias, pero concretó 38. Tres impugnantes no acudieron y el organismo archivó esas objeciones.

Después de las audiencias, la Comisión notificó a cada postulante e impugnante las resoluciones y los informes individuales por correo electrónico. Los aspirantes descalificados podían presentar apelaciones ante el Cpccs, cuya decisión constituye la última instancia del proceso.

Tras las audiencias de impugnación, 21 de los 26 postulantes quedaron fuera del concurso. Durante la sesión virtual, el pleno revisó los casos de forma individual.

Daniella Camacho quedó fuera por una impugnación

La Comisión Ciudadana de Selección rechazó una impugnación contra Daniella Camacho. Sin embargo, el pleno del Cpccs aceptó esa objeción y resolvió su descalificación con cinco votos a favor.

Camacho también presentó una apelación contra su descalificación por otra impugnación. El pleno rechazó ese recurso con el mismo número de votos, por lo que la jueza terminó su participación en el concurso.

La magistrada de la Corte Nacional de Justicia obtuvo 48 puntos sobre 50 posibles. Su salida generó atención por la calificación que alcanzó durante el proceso.

Inés Romero pidió que dos consejeros se apartaran de sus casos

Inés Romero, jueza provincial y segunda mejor puntuada con 47,25 sobre 50, también quedó fuera del concurso. Durante la sesión, el Cpccs conoció pedidos de la postulante para que Andrés Fantoni y Johanna Verdesoto no conocieran, deliberaran ni votaran sobre sus tres apelaciones.

El organismo suspendió el tratamiento de esos casos. Romero también figuraba entre las aspirantes con las calificaciones más altas antes de las resoluciones del pleno.

Walter Macías también terminó su participación

El exjuez de la Corte Nacional de Justicia Walter Macías tampoco consiguió que el Cpccs aceptara sus apelaciones. Con esa decisión, terminó su participación en el proceso de selección.

Macías cuestionó la decisión y sostuvo que existió una arbitrariedad en su caso.

Camacho defendió su excusa en el caso Las Torres

El 13 de octubre, Daniella Camacho se refirió a los cuestionamientos sobre su probidad por la excusa que presentó en el caso Las Torres. La jueza sostuvo que la supuesta falta de probidad debía demostrarse.

Camacho explicó que la excusa constituye un derecho y una obligación de los jueces. En ese caso, se apartó del proceso por su amistad con Pablo Celi, excontralor sentenciado a 13 años de prisión.

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