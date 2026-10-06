Daniella Camacho e Inés Romero quedan fuera del concurso para fiscal General

Fecha de publicación: 6 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 6 de octubre de 2026

La continuidad de las dos postulantes con mayor puntuación en la etapa de méritos del concurso para fiscal General del Estado dependerá de la resolución de las apelaciones que pueden presentar ante el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs). Daniella Camacho e Inés Romero fueron descalificadas por la Comisión Ciudadana de Selección tras la aceptación de impugnaciones ciudadanas.

La decisión todavía no es definitiva. Ambas aspirantes pueden recurrir al Pleno del Cpccs para que confirme o revierta su exclusión. Hasta esa resolución, Camacho encabezaba la tabla de méritos y Romero ocupaba el segundo lugar.

Cuatro impugnaciones aceptadas contra las dos postulantes

De las ocho impugnaciones presentadas contra Romero, tres fueron aceptadas. En el caso de Camacho, la comisión admitió una de las seis objeciones tramitadas contra su postulación.

🔴 EN VIVO | Inicia la Sesión Administrativa Nro. 082 de la Comisión Ciudadana de Selección encargada del proceso de designación de la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado. ▶️ Sigue la transmisión https://t.co/xMCvgQkIU2 https://t.co/gwlVkzbEN0 — Participa Ecuador (@CpccsEc) October 6, 2026

Dentro del expediente de Camacho también se archivaron dos objeciones. Una correspondía a Hamilton Rickard Taramuel Terpe, quien no asistió a la audiencia respectiva. La otra fue presentada por Wilson Humberto Ortega Bravo.

La votación sobre la impugnación aceptada contra Camacho tuvo un voto disidente y una abstención. El comisionado Hugo Ludeña sostuvo que no existían motivos jurídicos para descalificarla y que el caso no correspondía a una falta de probidad notoria.

Por su parte, Cynthia Jacho, presidenta de la Comisión Ciudadana de Selección, se abstuvo de votar.

Las apelaciones pueden modificar la continuidad de las aspirantes

El Pleno del Cpccs es la instancia encargada de resolver las apelaciones que presenten las postulantes. A través de esa revisión podrá ratificar las descalificaciones o revertir las decisiones de la comisión.

La exclusión provisional de Camacho y Romero también incide en el orden de los participantes que continúan en el concurso. Carlos Alarcón, fiscal general subrogante, se ubicaba en el tercer puesto de la tabla de méritos.

Si se mantiene la descalificación de las dos aspirantes, Alarcón pasaría a encabezar esa clasificación entre quienes siguen en el proceso. Esa posición corresponde a la puntuación de méritos y no constituye una designación como fiscal General.

Te recomendamos