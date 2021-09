El carné de vacunación es obligatorio en Puerto Quito para ingresar a locales de diversión

Bolívar Velasco (I)

La presentación del carné de vacunación contra el covid-19 será obligatorio para ingresar a bares, karaokes, discotecas y canchas deportivas.

Esta medida la puso en vigencia el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) del cantón Puerto Quito, perteneciente a la provincia de Pichincha, en la Sierra del Ecuador.

Las autoridades de este cantón, de 24 911 habitantes, hicieron pública esta decisión este lunes 20 de septiembre del 2021. Aunque esto ya constaba en el acta de la reunión del COE realizada hace cinco días atrás.

La resolución marca un precedente en un territorio ecuatoriano en cuanto acciones públicas para que la población demuestre que está protegida contra el virus.

El COE de Guayaquil habló de una situación parecida a mediados de julio de 2021 y sus autoridades pretenden que sea oficial a partir de octubre próximo. Esto, como requisito indispensable para acceder a sitios de concentración masiva.

Para los habitantes de Puerto Quito, la exigencia del carné, que se otorga después de haber recibido la dosis contra el covid-19, es exagerada.

Bryan Montoya escribió en sus redes sociales lo siguiente: “¿Esto es en serio o es alguna especie de broma mal hecha? No se pueden vulnerar los derechos de las personas al querer obligar a algo en contra de su voluntad, la mascarilla debe ser obligatoria, se vacunan y se creen superman, vaya falacia”.

Álex Arévalo también reaccionó a lo dispuesto en su cantón. “¿Obligatorio, bajo qué ley, resolución u ordenanza se basan? ¿La vacuna es 100% efectiva para que digan obligatorio?… por favor”.

Pero además hubo comentarios en otro sentido y que alentaron la discusión. Para la habitante, Laura Núñez, la lógica es que eviten las salidas.

Ella señaló: “pues si no están vacunados no salgan, si no quieren que les obliguen a presentar el carné de vacunación”.

Gabriela Suárez a continuación opinó: “Porqué sorprenderse, esto se veía venir desde que inició la campaña de vacunación”.

Una persona que se identifica como Bon Cj preguntó: ¿Cómo vas a estar en una discoteca, karaoke o bar con mascarilla? basta que tengas el carnet, así funciona en la mayoría de las ciudades”.

El cantón pichinchano registraba hasta el 19 de septiembre de 2021 un total de 13 990 personas vacunadas con la primera dosis y la segunda la recibieron 11 635 habitantes. Puerto Quito cerró con 448 casos confirmados de coronavirus hasta la semana pasada, según el Ministerio de Salud.