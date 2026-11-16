Bus de pasajeros se vuelca en el Paso Lateral de Latacunga y deja heridos

Fecha de publicación: 16 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de noviembre de 2026

Un bus de transporte público se volcó la mañana de este lunes 16 de noviembre de 2026 en el caserío Chang, en el ingreso a Salache, sobre el Paso Lateral del cantón Latacunga, en la provincia de Cotopaxi. El siniestro de tránsito ocurrió a las 10:22 y movilizó a los organismos de primera respuesta.

El ECU 911 informó que coordina la atención de la emergencia. Las primeras unidades que llegaron al lugar reportaron que varias personas estarían heridas. Mientras los equipos de socorro atienden a los afectados, la vía permanece parcialmente habilitada. La emergencia continúa en desarrollo y todavía no se conoce el número de personas afectadas.

El ECU 911 coordina la atención del siniestro en Cotopaxi

La alerta sobre el volcamiento del bus activó la coordinación de los recursos de emergencia en el sector Chang. El hecho ocurrió en el ingreso a Salache, en uno de los tramos del Paso Lateral de Latacunga.

Según la información difundida por el ECU 911, el vehículo involucrado corresponde a una unidad de transporte público. Las primeras unidades de respuesta confirmaron el volcamiento y reportaron la posible presencia de varios heridos.

La atención de esta emergencia se mantiene en marcha. Los organismos de primera respuesta trabajan en el sitio, mientras las condiciones de circulación requieren precaución por la presencia de los equipos de socorro.

El ECU 911 informó que los conductores pueden circular por el sector, aunque la vía permanece parcialmente habilitada. Por ello, quienes transiten por el Paso Lateral deben tomar precauciones ante las labores de atención.

Hasta el momento, la información oficial no precisa cuántas personas viajaban en el bus ni el número definitivo de heridos. Tampoco detalla las circunstancias que provocaron el volcamiento. El caso permanece en desarrollo.

📍 #Cotopaxi | Desde el ECU 911 se coordina la atención de un siniestro de tránsito registrado este lunes 16 de noviembre, a las 10:22, en el caserío Chang, ingreso a Salache, sobre el Paso Lateral del cantón #Latacunga 🚑 Las unidades de primera respuesta reportan que un bus de transporte público se volcó, existirían varias personas heridas. 🚌 🚧 Al momento, la vía permanece parcialmente habilitada. La emergencia continúa en desarrollo. Información en desarrollo. — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) November 16, 2026

Otro bus se volcó en Chunchi y dejó un fallecido

El siniestro registrado en Cotopaxi ocurre un día después de otro volcamiento de un bus de transporte de pasajeros en la provincia de Chimborazo. El hecho ocurrió el domingo 15 de noviembre de 2026, a las 10:59, en el sector Saguin, parroquia Llagos, cantón Chunchi, sobre la vía estatal.

Una alerta a la Línea Única para Emergencias 9-1-1 permitió activar la respuesta desde el Centro Operativo Local del ECU 911 en Riobamba. La institución coordinó la movilización de recursos del Ministerio de Salud Pública, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Nacional.

Los organismos de primera respuesta que llegaron al sitio realizaron labores de atención prehospitalaria y rescate de las personas afectadas. El reporte consolidado de los equipos de socorro confirmó que el siniestro dejó 21 personas heridas y una fallecida.

Los equipos médicos atendieron a los heridos en el lugar. Posteriormente, trasladaron a los afectados a diferentes casas de salud para que recibieran atención especializada.

Tras este hecho, el ECU 911 recordó a los conductores la importancia de circular con precaución, respetar los límites de velocidad y mantener una distancia prudente entre vehículos. También recomendó evitar maniobras peligrosas para reducir los riesgos en las vías.

La institución recordó que la ciudadanía puede comunicarse a la Línea Única para Emergencias 9-1-1 ante cualquier situación que requiera asistencia.

📍#Chunchi I Este 15 de noviembre, a las 10:59, una alerta a la Línea Única para Emergencias 9-1-1, informó sobre el volcamiento de un bus de transporte de pasajeros en el sector Saguin, parroquia Llagos, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo, sobre la vía estatal. https://t.co/bwqnEbI8TC — Coordinación Zonal 3 ECU 911 Ambato (@ECU911Ambato) November 16, 2026

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