En Chunchi un bus se volcó y dejó un fallecido y seis heridos

Fecha de publicación: 15 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 15 de noviembre de 2026

Un siniestro de tránsito en Chunchi, provincia de Chimborazo, dejó una persona fallecida y al menos seis heridas este domingo 15 de noviembre de 2026.

Un bus interprovincial de la cooperativa Expreso Sucre, que cubría la ruta Cuenca-Quito, se volcó y se incendió en el sector de Saguín, parroquia Llagos. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

#Chunchi Fallas mecánicas seria la razón de accidente de tránsito, en donde un bus estaría involucrado. https://t.co/9Ksdy858qK — RAMIRO LOJANO. 🌐 (@RAMIROLOJANOL) November 15, 2026

¿Qué ocurrió con el bus en Chunchi?

El bus quedó recostado sobre su extremo derecho en una curva de la vía. Tras el volcamiento, el vehículo se incendió y varios pasajeros rompieron las ventanas para salir. Los equipos de emergencia rescataron a seis personas heridas.

Según informaron medios locales, el ECU911 alertó sobre la emergencia y coordinó la atención con personal del Ministerio de Salud Pública y el Cuerpo de Bomberos. Dos ambulancias acudieron al lugar para atender a los afectados.

¿Cuál sería la causa del siniestro en Chunchi?

Los reportes preliminares apuntan a una posible falla mecánica. Las investigaciones de la Policía de Tránsito consideran que un problema en los frenos habría provocado el volcamiento.

Sin embargo, todavía se debe verificar si el conductor circulaba a exceso de velocidad.

Algunos pasajeros señalaron que el siniestro estaría relacionado con los amortiguadores y descartaron que el bus viajara a velocidad excesiva.

¿Cuántas víctimas dejó el siniestro?

Las autoridades confirmaron preliminarmente una persona fallecida y al menos seis heridas. Los organismos de emergencia mantienen la verificación para establecer si existen más pasajeros afectados.

La atención presentó dificultades por la baja señal móvil en el sector de Saguín, lo que provocó interrupciones en la comunicación.

Los siniestros de tránsito también dejaron víctimas mortales en otras provincias. Lee sobre el siniestro en Catamayo y las diligencias de Medicina Legal.

Otros siniestros de tránsito en Ecuador

Según medios locales, durante el domingo 15 de noviembre también se reportaron otros siniestros en Cuenca y la vía Cuenca-Azogues.

En las calles Batán y Española, dos motocicletas chocaron frontalmente. Un motociclista falleció y otro quedó gravemente herido.

Además, una camioneta impactó contra la parte posterior de un tráiler estacionado en la vía rápida Cuenca-Azogues. Tres personas resultaron heridas.

Guayaquil también registró un siniestro con víctimas mortales. Conoce qué ocurrió en el siniestro de tránsito en la vía Perimetral.

Te recomendamos: