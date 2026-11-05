Bus interprovincial quedó al borde del río tras perder pista en el puente Tapaila, en Esmeraldas

Fecha de publicación: 5 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 5 de noviembre de 2026

Un bus de transporte interprovincial quedó atrapado en el lodo y en riesgo de volcarse en el sector del puente Tapaila, en la parroquia Rocafuerte, cantón Rioverde, en Esmeraldas. El ECU911 coordinó la atención de la emergencia, mientras la Policía Nacional evacuó a los pasajeros. Los reportes preliminares señalaron que no hubo personas heridas.

El incidente ocurrió en medio de las afectaciones que las lluvias provocaron en esta zona de Esmeraldas. El vehículo perdió pista y quedó en una posición de riesgo. La emergencia movilizó a varias instituciones para atender a los ocupantes y trabajar en la recuperación de la unidad de transporte. La situación también obligó a cerrar la vía en ambos sentidos como medida preventiva.

El bus quedó atrapado y la vía permanece cerrada

Desde su Sala de Operaciones, el ECU911 coordinó la respuesta con la Policía Nacional, la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Infraestructura y Transporte. Los equipos de emergencia evacuaron a todos los ocupantes del bus, quienes salieron sin afectaciones.

Después de la evacuación, los organismos desplegaron maquinaria y una grúa para liberar el vehículo que quedó atrapado en el lodo. Mientras avanzan esas labores, las autoridades mantienen el cierre de la carretera en ambos sentidos.

La restricción responde al incremento del caudal del río y a las condiciones climáticas que afectan al sector. Estas circunstancias representan un riesgo para quienes intenten circular por la zona.

El ECU911 informó sobre el siniestro en el puente Tapaila, ubicado en la vía E15 Norte, en el tramo Rocafuerte-Montalvo. El bus involucrado pertenece a una cooperativa de transporte interprovincial.

🚨🚌 ¡BUS INTERPROVINCIAL QUEDA ATRAPADO EN EL LODO Y EN RIESGO DE VOLCARSE EN ESMERALDAS! 🚧 El ECU 911 coordinó la atención de una emergencia de tránsito en el sector del puente Tapaila, parroquia Rocafuerte, cantón Rioverde, donde un bus interprovincial quedó atrapado en el lodo. ⚠️ La unidad de transporte quedó en una posición de riesgo, con posibilidad de volcarse, según el reporte difundido sobre el incidente. 🌧️ El puente Tapaila, ubicado en la vía E15 Norte, tramo Rocafuerte–Montalvo, sufrió un colapso estructural el 27 de octubre debido a las fuertes lluvias y la erosión. 🚜 El Ministerio de Infraestructura habilitó un paso provisional junto al puente y mantiene trabajos de colocación de tuberías y montaje de un puente metálico tipo Bailey para recuperar la conectividad. 🚗 La vía registra afectaciones por las lluvias y el deterioro del terreno. Los conductores deben evitar cruzar zonas con lodo, respetar las restricciones y utilizar únicamente los pasos habilitados. #TiempoRealPlus #VivimosHistorias #Esmeraldas #Rioverde #EmergenciaVial — Tiempo Real (@TiempoRealEC) November 5, 2026

Las lluvias también afectaron el puente Tapaila y el paso provisional

La emergencia ocurre en un sector que ya registraba problemas de conectividad vial. El 27 de octubre, las fuertes lluvias y la erosión provocaron el colapso estructural del puente Tapaila.

Ante esa situación, el Ministerio de Infraestructura y Transporte habilitó un paso provisional junto a la estructura afectada. El 30 de octubre, la entidad informó que su personal trabajaba en la colocación de tuberías para permitir el tránsito por ese punto de la E15 Norte.

El Ministerio también anunció el montaje de un puente metálico tipo Bailey como parte de las acciones para recuperar la conexión vial entre Rocafuerte y Montalvo.

Sin embargo, las afectaciones no se limitaron a la estructura principal. El camino alterno también colapsó, lo que dejó incomunicados a habitantes del cantón Rioverde y de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo.

La instalación del puente Bailey continúa pendiente. Mientras tanto, el deterioro del terreno y las condiciones generadas por las lluvias complican la circulación en este tramo de Esmeraldas.

El nuevo incidente con el bus se suma a las dificultades que enfrenta esta zona por los daños en la infraestructura vial. Las labores de liberación del vehículo y la recuperación del paso provisional forman parte de las acciones para atender la emergencia y restablecer la conectividad.

#Esmeraldas | Avanzamos con los trabajos en el puente Tapaila. Nuestro personal realiza trabajos de colocación de tubería para habilitar el paso provisional en el puente Tapaila ubicado en la E15 Norte, tramo Rocafuerte–Montalvo. ✅ Trabajamos para recuperar la conectividad vial y garantizar una movilidad segura para la ciudadanía. — Ministerio de Infraestructura y Tecnología🇪🇨 (@MIT_Ecuador) October 30, 2026

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