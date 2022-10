Pablo Arosemena: ‘La austeridad en el gasto público continuará en 2023'

Pablo Arosemena es economista especializado en Gestión Empresarial. Tiene un doctorado en Economía y es máster en Finanzas. Asumió la Cartera de Estado en junio de 2022, aunque forma parte del entorno del presidente Guillermo Lasso desde su campaña política. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO.

Lucía Vásconez Redactora (I)

El Gobierno mantiene su meta de reducir el déficit fiscal en los próximos años y alcanzar un superávit en 2025. La estrategia para lograrlo es recaudar más y gastar menos. Para 2023, el gasto corriente en salarios se incrementará y el ajuste vendrá por el lado de la inversión pública.

Estos datos serán parte de la Proforma Presupuestaria 2023, que el Ministerio de Economía y Finanzas debe presentar ante la Asamblea Nacional, máximo hasta fin de octubre de 2022.

¿Cuándo estará lista la proforma del Presupuesto General del Estado 2023?

Estamos en los tiempos para trabajar en la Proforma. Nosotros la entendemos como una herramienta de desarrollo; es una forma de dialogar con la ciudadanía y mostrar cómo estamos destinando recursos. La estrategia es orden fiscal con enfoque en lo social. Venimos de años de desor­den fiscal.

Cuando iniciamos el Gobierno el déficit era de USD 7 000 millones, lo bajamos el año pasado a USD 4 200 millones. Este año lo estaremos cerrando en USD 2 200 aproximadamente, la visión que tenemos es seguirlo bajando poco a poco y en 2025 generar un superávit.

En 2022 el ajuste fiscal vino por el lado de la inversión pública. ¿Cómo será en 2023?

Sigue un poco la misma línea. En 2023 seguiremos teniendo un presupuesto deficitario. Para resolver esto, solo podemos aumentar los ingresos o bajar los gastos. Nosotros no vamos a subir los impuestos, tenemos una visión de aumentar la recaudación sin necesidad de subir impuestos. Eso es posible si dinamizamos la economía.

Un ejemplo concreto es el impuesto a la salida de divisas (ISD): actualmente está en 4% y recaudamos más que el año pasado, que estaba en 5%. Por otro lado, tenemos dos gastos: corrientes y de inversión. El gasto corriente va a crecer porque tenemos una sentencia de la Corte Constitucional que aumenta la masa salarial en casi USD 450 millones.

Adicionalmente, tenemos hospitales que se inaugurarán en los próximos meses: en Pedernales, Manta, Durán y Bahía. Esto significa que se necesitarán más doctores. Además, el presidente (Lasso) ha definido que el próximo año tengamos 8 000 policías más.

Todo esto aumenta el gasto corriente; entonces, la única variable de ajuste que queda es el gasto de inversión, para poco a poco ir cerrando el déficit fiscal. Justamente ese es el reclamo de la gente: que no hay obra pública. Hay alrededor de USD 2 000 millones en el Plan Anual de Inversión, no es que no hay inversión pública.

Además, la obra pública también puede realizarse con inversión privada, a través de alianzas público-privadas. El próximo año, el país va a poder ver que, lo que se ha sembrado, se va a poder cosechar: un mayor desarrollo de obra pública financiada con inversión privada a través de delegaciones, concesiones y alianzas público-privadas.

Hasta agosto se registró un superávit fiscal de USD 800 millones, pero se llegará a USD 2 200 millones del déficit al final del año. ¿Cómo se logrará esto?

Históricamente el presupuesto se ejecuta con mayor velocidad en los últimos meses (del año). Los meses de octubre, noviembre y diciembre veremos mucho dinamismo, producto de esa mayor inversión.

¿Cuál será el monto de la Proforma 2023?

Los ingresos para el 2022 están calculados en USD 23 000 millones y los gastos en alrededor de USD 26 000 millones. Estamos trabajando para ir bajando el déficit fiscal y que el próximo año sea alrededor de USD 1 000 millones. Todavía estamos revisando y ajustando.

¿En el Presupuesto va a estar incluida la cuenta de financiamiento de derivados deficitarios?

No, esa cuenta ya pasó a Petroecuador. Es simplemente una forma de transparentar la información. Ahora se puede ver claramente cuánto ingresa de petróleo neto al presupuesto.

¿Cuál será el presupuesto para subsidios de combustibles en 2023?

Todo dependerá del precio del petróleo y de lo que podamos avanzar en la focalización del subsidio. El próximo año, para nosotros es clave poder avanzar hacia esa focalización. Tal vez no sea perfecta, no sea completa, pero cualquier cosa es mejor que lo que tenemos. Los últimos 30 años ha habido un subsidio indiscriminado para todo el mundo. Ecuador necesita tener una focalización.

¿Cuándo ya se aplicará la focalización?

No hay una fecha definida. Si no es enero, puede ser en junio. Pero si durante el gobierno de Guillermo Lasso se logra avanzar en la focalización de subsidios, eso será una muy buena noticia para el Ecuador.

