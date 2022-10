Guillermo Lasso habló de la seguridad, salud y economía del Ecuador en entrevista con Carlos Vera

Entrevista al presidente de la República Guillermo Lasso en el programa 'Vera a su manera' con el periodista Carlos Vera. Foto: Presidencia

El presidente Guillermo Lasso en entrevista con el periodista Carlos Vera este 12 de octubre de 2022 habló sobre varios temas del Ecuador en materia de seguridad, salud, educación, empleo, entre otros.

La conversación fue "intensa", según calificó Vera en el programa en vivo llamado 'Vera a su manera' que tuvo una duración de dos horas, terminó a las 23:00.

Al empezar la entrevista Guillermo Lasso recriminó a Vera sobre haber gritado e insultado a uno de los colaboradores del sonido en su programa radial por una presunta falla técnica. "¿Ya le pidió perdón a Alonso?" señaló.

La inseguridad del país fue el primer tema con el que arrancó la entrevista. El narcotráfico y el microtráfico preocupa a Guillermo Lasso, así como el hacinamiento en las cárceles y el consumo de drogas en colegios y escuelas.

Frente a ello, Lasso advirtió que actualmente hay 1 600 guías penitenciarios para más de 37 000 Personas Privadas de Libertad (PPL), por lo que se encuentran capacitando a 1 400 nuevos guías, para que finalmente puedan ser 3 000.

Con poco más de 30 minutos de entrevista Guillermo Lasso indicó que encontró en el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) una institución corrupta, lo que llamó la atención de Vera.

A medida que la entrevista transcurría, el ambiente entre el periodista y el Ejecutivo se ponía más tenso. Frases como: "Serénese Carlos", "Usted (Carlos) pretende ubicarme en el banquillo de los acusados", "no se ponga extremo", "qué insidioso" sonaron recurridamente refiriéndose al periodista Carlos Vera.

Otro de los temas que también se tocaron fue el de salud. "Ahora tenemos un sistema moderno y electrónico", indicó. A pesar que Vera mostró una nota periodística donde decía lo contrario.

El Ejecutivo halagó al Proyecto Medicina Cerca, pues aseguró que 80 000 recetas fueron entregadas a pacientes sin gastar un solo dólar. Aun así, Vera mostró que la prensa recolectó testimonios sobre los hospitales que no tienen medicamentos que abastezcan a los usuarios solicitantes.

De igual manera, la deuda externa fue otro de los temas. Así como el énfasis en tratar de llegar al déficit económico a cero.

La consulta popular y la Asamblea tampoco se quedaron fuera de la conversación, aunque no se profundizó como Lasso lo requería por falta de tiempo.

Finalmente, una de las preguntas que dejó pensando el Presidente fue una sobre la aprobación de la tenencia de armas para civiles en Ecuador; Lasso no lo negó. "Lo estamos pensando", insinuó. La aprobación de tenencia de armas en Ecuador podría disminuir la delincuencia, pero no será de acceso público sino focalizado en propietarios de fincas, camaroneros o ganaderos y agricultores, según lo señaló Lasso.

Durante la conversación de 120 minutos, los enfrentamientos entre el entrevistador y el entrevistado no pasaron desapercibidos. Para Guillermo Lasso, el entrevistador Carlos Vera "no tenía idea de los temas". Mientras que para Vera la entrevista no se trataba de un informe de gobierno. La entrevista terminó con palabras del Presidente para los ciudadanos.

