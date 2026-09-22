Atención preferencial a usuarios con cédula terminada 7 y 8 agiliza trámites en la ANT

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La atención presencial para los conductores y usuarios vehiculares habilitó un mecanismo preferencial luego de la interrupción operativa registrada en días pasados. Quienes deban completar sus trámites en la ANT y posean cédulas cuyo último dígito sea 7 u 8 contarán con facilidades de acceso inmediato durante las jornadas laborales que se extienden desde este martes 22 hasta el viernes 25 de septiembre de 2026.

Cronograma especial para trámites en la ANT

La disposición técnica busca asegurar la continuidad del servicio en todas las dependencias del país. Con esta medida, las personas afectadas por la falta de servicio logran gestionar sus requerimientos pendientes de forma oportuna a lo largo de la semana en curso.

La atención focalizada abarca exclusivamente a los ciudadanos cuyo documento de identidad finalice en los números 7 u 8 en las sedes físicas de la entidad.

Causas de la suspensión temporal del sistema

La activación de este mecanismo de compensación ciudadana responde a fallas técnicas imprevistas. El pasado 17 de septiembre de 2026 se reportaron inconvenientes en el sistema informático institucional, situación que obligó a suspender temporalmente la atención al público e impidió la finalización de los procesos programados por los usuarios durante esa fecha, como se informó en una nota periodística publicada en este Medio el mismo día 17 de septiembre.

Objetivos de la atención prioritaria a usuarios

El plan emergente procura evitar retrasos adicionales y garantizar que los ciudadanos perjudicados retomen sus gestiones sin trabas operativas.

De acuerdo con las disposiciones emitidas, el esquema busca brindar una alternativa inmediata que restablezca el acceso fluido a los servicios y permita evacuar la carga acumulada sin perjudicar el tiempo de los usuarios.

Recepción y facilidades en las agencias nacionales

Los usuarios convocados podrán acudir a los puntos de atención autorizados para regularizar su situación durante el periodo delimitado. La medida rige únicamente del 22 al 25 de septiembre de 2026 en las distintas agencias de la entidad, donde el personal mantendrá el flujo preferente para los dígitos seleccionados a fin de optimizar los estándares de atención ciudadana.

Preguntas frecuentes sobre atención preferencial en la ANT

❓ ¿Quiénes acceden a la atención preferencial para sus trámites en la ANT esta semana?

Los ciudadanos cuyo último dígito de cédula termine en 7 u 8.

El turno prioritario aplica para los afectados por la suspensión temporal del servicio del 17 de septiembre.

❓ ¿En qué fechas se aplica esta atención prioritaria en las agencias?

Durante la semana del 22 al 25 de septiembre de 2026.

Las sedes operarán con esta modalidad para normalizar las diligencias que quedaron pendientes.

❓ ¿Cuál fue el motivo de la suspensión de actividades en días pasados?

Fallas e inconvenientes registrados en el sistema informático institucional el 17 de septiembre.

El problema técnico interrumpió el acceso a la plataforma e impidió culminar los trámites ciudadanos.

❓ ¿Dónde deben presentarse los usuarios que tienen dígitos 7 y 8?

En las agencias de la entidad a escala nacional.

Las oficinas físicas recibirán a los usuarios autorizados para regularizar sus trámites sin demoras adicionales.

❓ ¿Qué objetivo busca la institución al implementar este turno preferencial?

Garantizar la continuidad del servicio y evitar más perjuicios a los ciudadanos.

La alternativa busca descongestionar la demanda acumulada y brindar acceso oportuno tras la avería informática

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