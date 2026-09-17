Agencia Nacional de Tránsito suspende la atención este jueves 17 de septiembre

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 17 de septiembre de 2026

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) suspendió la atención a la ciudadanía a escala nacional este jueves 17 de septiembre de 2026, debido a una caída de sus servicios informáticos.

La suspensión de la atención de la Agencia Nacional de Tránsito este jueves 17 de septiembre

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) informó que sus sistemas presentan una novedad que impide brindar atención con normalidad en sus dependencias a nivel nacional.

Trabajados para restablecer sus servicios

La Agencia Nacional de Tránsito señaló que sus equipos trabajan para solventar la falla informática y restablecer los servicios.

La institución no precisó en su comunicado cuánto tiempo permanecerá suspendida la atención ni detalló el origen de la caída de los sistemas.

La ANT indicó que informará oportunamente sobre la reanudación de la atención a escala nacional.

La entidad ofreció disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas y agradeció su comprensión mientras se solucionan los inconvenientes técnicos.

Acciones con el Registro Civil para emisión de licencias

En otro tema, el director ejecutivo de la ANT, Luis Villacrés, señaló este jueves que, dentro de la planificación institucional está contemplado articular acciones con el Registro Civil para la emisión de licencias.

Si bien este proyecto se encuentra en fase de consolidación, busca aprovechar la infraestructura instalada de dicha entidad para descongestionar el servicio, llegar a más cantones y atender a más usuarios de forma simultánea.

Reformas de tránsito

Sobre las reformas de tránsito, Villacrés dijo que los cambios servirán para reorientar el propósito de los fotorradares hacia la prevención y eliminando cualquier fin recaudatorio.

Además, recordó que las motos eléctricas y los scooters circulan por la red vial sin necesidad de matrícula, título habilitante, licencia, ni casco reglamentario, debido a un vacío legal que las deja fuera del control de tránsito.

La micromovilidad está en pleno crecimiento en el país y es urgente formalizarla, indicó Villacrés, en una entrevista.

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