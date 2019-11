Ecuador revisó metas del acuerdo con el FMI en Washington

LEA TAMBIÉN

Con la nueva reforma tributaria que el Ejecutivo presentará a la Asamblea en las próximas horas, el Fisco prevé recibir USD 500 millones.



El nuevo texto contempla una recaudación menor a la que se pretendía con el proyecto de Ley de Crecimiento Económico, que el Legislativo archivó el domingo y cuya meta era de USD 737 millones.

La expectativa de recaudación es menor debido “a algunas concesiones que se están haciendo”. Otro factor es que el tratamiento del texto podría no concluir este año y, con ello, los ingresos se percibirían recién en el 2021, ya que los ajustes tributarios entran en vigencia el siguiente ejercicio fiscal de aprobada una Ley.



El nuevo proyecto incluirá varias medidas planteadas por los asambleístas durante el análisis del proyecto que fue archivado. Por ejemplo, se mantendrá la contribución progresiva para empresas que facturan más de USD 1 millón.



El texto no incluirá propuestas iniciales como el ajuste tributario a la venta de inmuebles y la eliminación del crédito tributario en el pago del impuesto a la salida de divisas (ISD)para ciertas materias primas y maquinarias, lo cual encarecía los costos para exportadores.



Con menos ingresos tributarios de los esperados y con un plan de focalización de subsidios a los combustibles que no se ha concretado, el Gobierno Nacional tendrá que negociar las metas del acuerdo económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



Para el próximo año, de los USD 6 665 millones de financiamiento público que Finanzas prevé conseguir, el 21% se prevé que provenga del Fondo.



“Debemos replantear el acuerdo con el FMI, pero no es una preocupación, la economía funciona así, uno se traza metas y si no logra cumplir tiene que buscar variantes y adaptarse”, dijo el ministro de Finanzas, Richard Martínez.



Entre los temas que Ecuador debía cumplir hasta octubre pasado están la presentación de una reforma para flexibilizar el mercado laboral y una Ley tributaria para subir los ingresos en USD 1 500 millones al año. El país se comprometió también a bajar en USD 600 millones el gasto en subsidios a los combustibles en el 2021.



Luego del archivo del proyecto de Ley, el riesgo país de Ecuador se elevó al nivel más alto desde abril del 2016. Este martes 19 de noviembre, la cifra siguió al alza y cerró en 1 223 puntos. Los inversionistas temen que el hueco fiscal del país se ahonde y, con ello, se ponga en riesgo el pago del capital de bonos 2022.



Un riesgo país más alto significa que se elevará el costo que tendrá que pagar el Ecuador si quiere obtener financiamiento en mercados internacionales.



La firma Credit Suisse advirtió este martes 19 de noviembre del 2019 que otra preocupación es el monto de reservas internacionales del Banco Central.



Inicialmente, el Gobierno acordó con el FMI que las reservas internacionales cerrarían este 2019 con USD 5 000 millones, pero el Central adelantó en julio que pediría un ajuste a USD 3 500 millones.



“Nos preocupa la incapacidad del Gobierno para reponer las reservas internacionales, que disminuyen ante la ausencia de financiamiento extranjero. Las reservas son de suma importancia para transferir pagos de agentes económicos públicos y privados al exterior”, dijo Credit Suisse.



Gerry Rice, vocero del FMI, aseguró este martes que el ente está dispuesto a seguir apoyando las medidas que tome el país y añadió que está trabajando de cerca con las autoridades.



No obstante, el multilateral aún no ha desembolsado dos de los cuatro tramos previstos para el 2019 por USD 500 millones. Se trata de recursos claves para el último mes del año, cuando el Fisco debe afrontar mayores gastos en sueldos por el pago del bono navideño a funcionarios estatales y pagos de capital de la deuda pública.



El desembolso de septiembre no se concretó a la espera de los cambios laborales y tributarios, mencionó en su momento el Fondo Monetario.



La reforma tributaria se presentó, pero se archivó. En cambio, la propuesta laboral aún no se ha presentado.



El tercer desembolso está previsto para diciembre. Una alta fuente del Gobierno informó que la semana pasada autoridades del Ministerio de Finanzas y del Banco Central se reunieron en Washington con un equipo del FMI, para avanzar en la tercera revisión de metas del acuerdo con el ente.



Para Diego Olmedo, analista de Olmedo Inversiones y Finanzas, es crucial que el Gobierno mantenga la ayuda económica del multilateral, porque otras fuentes de financiamiento resultarían inviables en el contexto económico actual del país. “Buscar financiamiento en los mercados sería demasiado caro, tendríamos que pagar una tasa de interés sobre el 13%”.



El analista añade que Finanzas puede renegociar ajustes con el Fondo enfocándose en reducir el gasto en salarios y en bienes y servicios de consumo hasta en USD 500 millones.