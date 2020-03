Cynthia Viteri defendió la intervención de vehículos municipales en aeropuerto de Guayaquil para impedir aterrizaje

LEA TAMBIÉN

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, aseguró la tarde de este miércoles 18 de marzo de 2020 que asume "la responsabilidad de haber mandado los vehículos del Municipio a impedir que el avión aterrice con 11 pasajeros de Madrid para que se queden en Guayaquil, foco de infección y en riesgo". Lo hizo durante una rueda de prensa virtual que se llevó a cabo este miércoles.

"Hace varios días Aviación Civil comunicó que solo hasta las 00:00 del martes 17 podían ingresar aviones comerciales al país. Hoy, ante la emergencia sanitaria, el Vicepresidente anunció vía medios de comunicación que la provincia del Guayas, la que mayores casos de covid-19 tiene, quedaba prácticamente sitiada (...) Debemos proteger al resto del país y debemos evitar qeu el contagio se siga propagando".



"¿Cómo es que el mismo gobierno que dice que nadie entra y nadie sale hoy aprobó que llegue un vuelo de Iberia que venía de Madrid con 11 tripulantes? Ellos se iban a quedar en Guayaquil en un hotel hasta poder despegar el viernes de esta semana. Eso es criminal. El caso cero que llegó a este país vino de Europa. El contagio se dio en este país masivamente. Es porque las personas que vinieron de Europa estuvieron sin guardarse en sus casas el tiempo que es debido. Eso desembocó en la tragedia en Guayaquil".



"Les dije (al ministro de Transporte Gabriel Martínez y al vicepresidente Otto Sonnenholzner) que a mí me toca defender a Guayaquil y que aquí no iba a aterrizar ningún avión que viniera de Europa y peor quedarse gente.

Les dije: 'Si esto se da, señores, yo me tomo las pistas del aeropuerto'".



Toque de queda



"El toque de queda se va a seguir ampliando conforme la ministra de Gobierno (María Paula Romo) vaya midiendo la propagación de este virus".



"Desde hoy, está el 50% del transporte público en la calle, sin afectar la movilización" de quienes laboran en áreas que no se paralizaron con el estado de excepción: personal de salud, de alimentos, entre otros.



Centros de salud



"Todo mi personal de salud está atendiendo. Dentro de esto, aislando a quienes presenten síntomas de coronavirus, inmediatamente coordinando con el Ministerio de Salud, se los trasladará".