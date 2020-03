Las Fuerzas Armadas se unen a las labores de levantamiento de cadáveres en Guayaquil

LEA TAMBIÉN

Los esfuerzos para reducir los tiempos en el levantamiento de cadáveres aumentan en Guayaquil. Desde este domingo 29 de marzo de 2020 las Fuerzas Armadas se unen a la Policía para colaborar en estas tareas, que desde el pasado lunes presentan retrasos en el Puerto Principal.

Así lo informó la Gobernación del Guayas, ante las inquietudes de los medios de comunicación que comparten información de casos en toda la ciudad. La entidad, que ha coordinado parte de estos procesos, indicó que los militares se encargarán de recoger los cuerpos de los fallecidos.



Este cambio ocurre luego de que el Gobierno admitiera que existen demoras en los procesos. De hecho, en Guayaquil, los familiares de las víctimas han denunciado que los cuerpos permanecen en sus domicilios hasta por tres días antes de que Medicina Legal los retire.



La situación incluso obligó a aumentar los equipos forenses en la urbe. Antes de la emergencia solo había un vehículo para estos procesos, ahora existen cuatro.



Pero la ayuda de los militares en estos procesos no es nueva. De hecho, ellos han venido realizando esta tarea en otros cantones de Guayas. Para esto las Fuerzas Armadas han conformado unidades especializadas en estos procedimientos.



Los uniformados usan equipos de alta desinfección para evitar complicaciones o futuros contagios, esto pese a que no todos los fallecidos son por coronavirus.



Las cifras de personas fallecidos en Guayaquil durante esta semana aún no se la conoce, pero las autoridades informaron, el pasado jueves, que en tres días levantaron 109 cuerpos. En ese dato no se precisó si las causas de los fallecimientos eran por covid-19 o por otras enfermedades.