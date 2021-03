Gobierno dice que convocará a adultos mayores que están en bases de datos de IESS y MIES

"Llegaremos a todos nuestros adultos mayores que están en bases de datos, estos son 120 000 adultos mayores con discapacidad, 400 000 jubilados del Seguro Social (más de 65 años) y 350 000 beneficiarios del MIES (es decir que reciben bonos)", escribió Nicolás Issa Wagner, secretario General de la Presidencia, en su cuenta de Twitter la mañana de este martes 16 de marzo del 2021.

En otro mensaje en esa red social señaló que hay 6 000 personas registradas, 17 000 en proceso, es decir llenando datos y 60 000 adultos mayores serán notificados en las próximas horas, vía SMS, sin necesidad de registro para simplificar el trámite.

Llegaremos a todos nuestros adultos mayores que están en base de datos, estos son: 120.000 adultos mayores con discapacidad, 400.000 jubilados del Iess, (más de 65 años ) 350.00 beneficiarios Miess. No necesitan ingresar. @miltonperezsh @luisevivanco — Nicolás Issa Wagner (@nicoissa) March 16, 2021



Este mensaje, según informó la Secretaría de Comunicación de la Presidencia, será enviado a "120 000 adultos mayores con discapacidad, aproximadamente 400 000 jubilados del IESS, de más de 65 años y aproximadamente a 350 000 adultos mayores beneficiarios de bonos del MIES".



Esto como respuesta a los problemas para acceder a sitio web www.planvacunarse.ec a través del que, desde el lunes 15 de marzo, los adultos mayores debían inscribirse para acceder a dosis contra covid-19.



Oficialmente simplemente se acepta "un daño en el módulo de validación de datos", que habría generado una sobrecarga del sistema y, a la vez, la demora de la atención de los ciudadanos que han ingresado a la web del Plan Vacunarse.

Aquí está. Cualquier duda estoy a las órdenes. 🙏 pic.twitter.com/SiB8AKs2w9 — Nicolás Issa Wagner (@nicoissa) March 16, 2021





En este portal, los usuarios deben acceder al link Vacúnate para el registro o inscripción de los adultos mayores de 65 años que deseen acceder a las dosis anticovid-19.



“Los ciudadanos mayores de 65 años pueden inscribirse en la plataforma únicamente con el número de cédula de identidad, correo electrónico, número de teléfono celular y un código de ingreso que llegará al e-mail registrado”, se lee en el comunicado.



Usuarios de redes sociales reportan lo contrario. Algunos por ejemplo no han logrado acceder a la web. Otros han tenido que aguardar más de una hora en la sala de espera. Y los que lograron navegar se han encontrado con complicaciones o preguntas difíciles.



Por ejemplo, piden dos veces el número de cédula de la persona o no pueden colocar que su familiar pertenece al grupo de adultos mayores de 65 años.



“Ningún familiar se ha inscrito hasta ahora y no han dormido tampoco, no he podido inscribir a nadie. No, no funciona la página #PlanVacunarseEC”, dice la epidemióloga Andrea Gómez Ayora, en su cuenta de Twitter.

Ningún familiar se ha inscrito hasta ahora y no han dormido tampoco, no he podido inscribir a nadie.

No, no funciona la página #PlanVacunarseEC — Andrea Gómez Ayora 💜 (@angiegomeza) March 16, 2021



Otra usuaria señaló que “me llegó la clave, pero luego el sistema me sacó y no sé dónde ingresar la bendita clave”.

Me llegó la clave, pero luego el sistema me sacó y no sé dónde ingresar la bendita clave — Iva Jaramillo (@ivajaramillo) March 16, 2021



Otro usuario destacó que “cada vez que se entra a la página se resetea el contador que inicia en 10 minutos”.

Cada vez que se entra a la página se resetea el contador que inicia en 10 minutos. pic.twitter.com/u2DoMQzria — Jonathan Veletanga (@JonathanVele) March 16, 2021



En el boletín de la Secretaría se habla de que la modificación a la estructura de la página estuvo a cargo del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).



Además, se recuerda que el registro es confidencial y será corroborado a través de un correo electrónico, por lo cual se recomienda tener la cédula de identidad para completar los datos.



Cuando se complete el proceso de inscripción, las personas recibirán la notificación de su cita para la inmunización, según el cronograma. Se comunicará por medio de mensajes telefónicos cortos (SMS) al celular y correo registrados.



También se ha puesto a disposición 886 infocentros habilitados en las 24 provincias del país para los adultos mayores que lo requieran.



Mientras que para quienes están en condición de vulnerabilidad, la misión Las Manuelas tendrá un procedimiento específico para cubrir la inoculación. En este grupo están cerca de 250 000 personas considerados de la tercera edad.

La entidad también recuerda que en la fase uno de la estrategia nacional de vacunación, el registro es únicamente para los adultos mayores, ya que están dentro de la población de riesgo. Además, alerta sobre el ingreso de cédulas incorrectas o población no prioritaria.