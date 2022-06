Colectivo médico se moviliza y pide conocer acuerdos con el Gobierno

Integrantes del Colectivo Reacción Ecuador durante la movilización el 16 de junio del 2022. Foto: Twitter Colectivo Reacción Ecuador

Sara Oñate (I)

A las protestas convocadas por movimientos indígenas y sociales se sumó ayer, 17 de junio del 2022, el colectivo integrado por médicos generales, paramédicos, enfermeras, psicólogos, auxiliares y demás personal sanitario.

Verónica Chávez, una de las representantes del Colectivo Reacción Ecuador, señaló que decidieron unirse a la movilización porque no han tenido una respuesta a sus reclamos.

Entre estos se encuentran la falta de medicamentos en hospitales públicos y del IESS y la desvinculación del personal sanitario.

Además, mencionó que tras la reunión que mantuvo la Federación Médica Ecuatoriana (FME) con la ministra de Salud, Ximena Garzón, el pasado 30 de mayo, desconocen los acuerdos a los que se llegó.

“Nosotros no formamos parte esas mesas de trabajo, como colectivo no importa que no nos convoquen, pero sí a la gente afectada. No tenemos idea de esos acuerdos”, dice Chávez.

En ese sentido, la profesional de la salud indica que como colectivo están pidiendo a la FME que se socialicen los acuerdos, cómo se va a dar el seguimiento y cómo se va a hacer para que se reincorporen a 1 400 personas despedidas y se dé el nombramiento a 7 000 afectados de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario.

Según las cifras que maneja el colectivo, 1 400 trabajadores y profesionales de la salud fueron desvinculados entre el 2021 y 2022 en el Ministerio de Salud Pública (MSP) y el IESS.

Los otros 7 000 son funcionarios de las dos instituciones que reportaron documentadamente que están trabajando más de dos años, desde el inicio de la pandemia, y no se les convocó al concurso de méritos y oposición.

No descartan otra movilización

Además, piden a las autoridades que se detengan los despidos del personal sanitario, que se abastezca con lo necesario a las unidades médicas, que se habiliten camas hospitalarias que están inactivas por falta de personal y que de manera inmediata se cumplan con las acciones de protección a favor de pacientes con enfermedades catastróficas.

Chávez agrega que este 17 de junio mantendrán una reunión con representantes del colectivo de todo el país para evaluar la medida de ayer. También recalca que quieren conocer los acuerdos a los que llegó la FME con el Gobierno en la reunión del 16 de junio.

“Si se cumplen los compromisos no habría razón para seguir movilizándonos, pero basados en lo ha pasado, nos hemos reunido unas cinco veces con funcionarios del Estado y no tenemos respuesta, lo más probable es que volvamos a las calles”, señala la representante.

Ayer, 16 de junio, la FME y representantes de otros gremios de la salud, se reunieron en Quito con Iván Correa, secretario general de la administración pública.

Tras el encuentro, Wilson Tenorio, presidente de la FME aseguró que todos sus planteamientos fueron acogidos por parte del Gobierno y cada mes irán evaluando los avances del proceso.

Con este pronunciamiento, la movilización que fue planteada el pasado 1 de junio quedó descartada. En ese aspecto, Tenorio señaló que no tienen ninguna relación con “los grupos que están tratando de subvertir el orden constituido”.