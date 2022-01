COE cantonales se blindan por Ómicron

Varias redacciones (I)

Los Comités de Operaciones de Emergencia (COE) cantonales de Ambato, Santo Domingo y Guayaquil adoptan medidas para frenar la ola de contagios del covid-19 y de la variante Ómicron.

Las resoluciones fueron adoptadas luego de que el COE nacional decidiera cambiar el semáforo epidemiológico amarillo a rojo, ante el alto índice de contagios de coronavirus en estas ciudades. También dispuso que las actividades en locales comerciales mantengan el 30% de aforo.

Mientras que en el cantón Latacunga, en Cotopaxi, el COE decidió normar el funcionamiento de bares, discotecas, karaokes y centros nocturnos e impedir la comercialización y expendio de licores hasta este 23 de enero, al igual que las otras urbes.

Suspensión de clases

En Guayaquil se tomaron medidas ante la nueva oleada del covid-19. El COE cantonal se acogió al sistema de semaforización propuesto por el Ministerio de Salud. El Municipio resolvió suspender las clases presenciales por 30 días más, para mejorar la cobertura de vacunación de estudiantes y maestros en el cantón. Con ello, el aforo es del 30% en lugares de actividades esenciales (mercados, supermercados, centros comerciales) y no esenciales (restaurantes, restobares, cines, teatros, gimnasios). El horario de atención al público en servicios no esenciales es hasta las 00:00. Además, el aforo en las salas de velación durante el semáforo en rojo es de 30%.

La alcaldesa Cynthia Viteri informó que se tomaron medidas en la terminal terrestre. Se intensificó la presentación obligatoria del carné o certificado de vacunación en las puertas de ingreso de las terminales. Asimismo, no se vende boletos sin ese requisito.

Una de las usuarias fue Andrea Santos. La joven compró un pasaje para viajar a Manta. “Me parece adecuado que exijan el certificado, para más seguridad de todos”. En la terminal también se verifica el control de la temperatura corporal a través de cámaras termográficas y el uso de mascarilla.

Según Viteri, se analiza regular la circulación vehicular particular en la noche. Pero al no existir un estado de excepción, aún no es un hecho.

En Ambato se mantiene la restricción vehicular, de 22:00 a 05:00. Los sectores estratégicos y transporte público podrán trabajar con normalidad. También se bajó al 30% el aforo en establecimientos de comercio. La atención es hasta las 22:00.

Estas medidas estarán vigentes hasta este domingo 23 de enero. También se decidió prohibir la venta de alcohol en la ciudad desde las 22:00 de lunes a viernes.

El alcalde Javier Altamirano explicó que las restricciones están enfocadas en frenar el contagio acelerado del covid-19.

Las actividades deportivas en canchas de vóley, sintéticas, piscinas, entre otros espacios, también están prohibidas. Los controles están a cargo de los Agentes de Control, Policía Nacional e Intendencia y otras entidades.

En centros de diversión nocturna, turísticos y de tolerancia, el aforo es del 30%. Un informe emitido por la Coordinadora Zonal 3 del Ministerio de Salud, en Tungurahua, determinó que en la segunda semana de enero se registraron 112 casos de covid-19 diarios.

René Sanmartín, director del Distrito Ambato 18D02, aseguró que el corte semanal se realizará este sábado, para analizar la situación de contagios en la zona.

En Latacunga se prohibió la venta de licor hasta el 23 de enero. Y se suspendió el funcionamiento de los centros nocturnos, bares, discotecas y otros negocios afines.

No así los restaurantes, cafeterías, paraderos, plazas de comida, picanterías, comedores, fondas, fruterías, panaderías, confiterías, servicio de catering, supermercados y más solo podrán laborar hasta las 22:00 con el 30% de aforo.

La alerta epidemiológica en Santo Domingo de los Tsáchilas se mantiene activa ante el incremento de casos de covid-19. El COE cantonal no se había reunido hasta la tarde del viernes. Según el alcalde, Wilson Erazo, las medidas dispuestas hace dos semanas se mantienen en vigencia.

Se trata del impedimento a la actividad nocturna. Bares, discotecas, karaokes, galleras, entre otros, no pueden laborar de viernes a domingo entre las 18:00 y 00:00. Esta medida se aplicó para 2 500 establecimientos y se mantendrá hasta finales de este mes.

La provincia Tsáchila registra una ocupación del 100% en las 19 camas de UCI y solo tres de 27 camas están libres en hospitalización. El jefe de Bomberos, Hugo Parra, aseguró que luego del 30 de enero se analizará el nivel de infección para tomar más medidas.