Ciudadanos venezolanos abarrotan sedes de BanEcuador; ministra Romo ratifica que no habrá prórroga para visa humanitaria

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La cola empezó a formarse desde las 20:00 del miércoles 12 de agosto del 2020. Un grupo de ciudadanos venezolanos llegó hasta las instalaciones de BanEcuador en la ciudadela Atarazana, en el norte de Guayaquil, para ser los primeros en ser atendidos este 13 de agosto, día en el que culmina el plazo para solicitar una visa por razones humanitarias.

Los extranjeros buscaban cancelar la tasa de USD 50 que se fijó como parte del proceso de regularización. Días atrás, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana informó que los ciudadanos de esa nacionalidad podían aplicar para la obtención de una visa de residencia temporal por razones humanitarias, de acuerdo con el decreto 826.



Se pueden acoger hasta hoy quienes hayan ingresado por los puntos de control migratorio hasta el 26 de julio de 2019 y que no hayan violado las leyes ecuatorianas durante su estadía en territorio nacional.



Sin embargo, varios ciudadanos venezolanos dijeron que el sistema web para ingresar los datos que se requieren para el proceso haya colapsado desde hace dos días. También criticaron que las agencias de BanEcuador no hayan previsto una mayor afluencia de público.

Por ejemplo, María Subieta, oriunda del estado de Zulia, indicó que llegó a la agencia a las 03:30 y le tocó ya el turno 104. “Una vez que pague los USD 50 me llega un correo con la confirmación, ahora toca subir los documentos vía web, pero el sistema está caído”.



También Manuel González se quejó por la lentitud del programa vía web. “Lo que nosotros queremos saber es que si pagamos los USD 50 y el sistema se cae y no abre hasta las 23:59 ¿perdemos el dinero? ¿qué pasa con nosotros?”.

#Guayaquil | Decenas de ciudadanos venezolanos realizan fila en los exteriores de BanEcuador, en la Atarazana, para cancelar la tasa de USD 50 para el trámite de visa por razones humanitarias. Este jueves 13 de agosto es el último día para la regulación



Vía: @jandresgonz73 pic.twitter.com/b4yOUGRm7z — El Comercio (@elcomerciocom) August 13, 2020

Carmen Párraga, oriunda del estado de Lara, pidió a las autoridades competentes una prórroga para subsanar problemas entre la población que está apta para solicitar una visa humanitaria, pero que se vio afectada por la pandemia.



“Hay muchos que no han podido subir la información a la web o pagar la tasa, no nos queremos quedar ilegales, queremos ponernos al día. La visa Unasur nos sale en USD 250 y con la pandemia quedamos en el aire”.



Días atrás varios colectivos solicitaron públicamente al Gobierno de Ecuador una prórroga. Entre ellos, la Asociación de Periodistas Venezolanos en Ecuador, Migrantes sin Fronteras, Asociación Civil Venezuela en Ecuador, Fundación Hermandad Latina.



No obstante, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, rechazó este 13 de agosto esta posibilidad: “el proceso de regularización culmina hoy y así se termina ya, la prórroga ya se dio, la prórroga se ha cumplido”.



La funcionaria explicó que hay que culminar esta etapa del proceso, pero que analizan abrir una segunda fase, aunque no dio detalles sobre su contenido.



“Estamos analizando una segunda fase donde se registren otros extranjeros, el tema migratorio en Ecuador es un tema que necesitamos regularizar, estamos también a la espera que la Asamblea apruebe algunas reformas que hemos propuesto y que nos permite manejar mejor el tema de la migración y de la migración irregular”.

Sobre quienes ya han pagado sus valores y no han podido subir sus datos a la página en Internet, Romo dijo que la revisión de papeles se puede reprogramar.