Seguro cubre robos en estacionamientos de borde de Quito

Si un hecho fortuito, como un robo, ocurre en los estacionamientos de borde de Quito, el Municipio de Quito activa un 'seguro no específico' para responder a los afectados.

Así lo informó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas, Epmmop, quien se encarga de administrar los parqueaderos.

El último mes, a través de redes sociales, se ha dado a conocer casos de usuarios que han sido víctimas de robos.

Uno de ellos es José Clavijo, de 29 años. Cuenta que el 17 de marzo dejó su auto en el estacionamiento de El Condado.

Cuando regresó al mediodía se dio cuenta que la cajuela estaba abierta y se habían llevado la laptop de su trabajo. Asegura que en el lugar no estaba el guardia y no pudo reclamar a nadie.

Municipio dice que robos son mínimos en estacionamientos

Los estacionamientos de borde son espacios habilitados por el Municipio para acoger a los vehículos que no pueden circular dentro del perímetro de restricción vehicular por Pico y placa.

Hasta el 27 de febrero de 2023, Quito contaba con tres estacionamientos: Cuscungo (oriente de Quito), El Condado (norte) y Zámbiza (en el nororiente), pero debido a un derrumbe, este último se cerró.

Actualmente, solo funcionan los dos primeros y tienen una capacidad para recibir a 300 vehículos (150 cada uno).El de Zámbiza tenía capacidad para 195.

Durante el año pasado, un total de 64 000 autos hicieron uso de esas plazas. En enero y febrero de este año, ya suman 8 700 (ver infografía).

Según la Epmmop, las alertas de robos en estos espacios han sido mínimas. En el 2022, se notificó dos casos en Cuscungo. Y a inicios de este año, dos más en Zámbiza.

El robo de Clavijo no se encuentra en sus registros porque no lo notificó. El joven aseguró que suele utilizar con frecuencia los estacionamientos de borde y que estos espacios no siempre tienen buena iluminación.

La entidad municipal asegura que los estacionamientos cuentan con el servicio de seguridad privada, y que el personal realiza rondas de monitoreo en el perímetro del estacionamiento. Y admite que la principal queja de los usuarios tiene con ver con la falta de luz.

Esa “situación técnica que coordina la institución con la empresa proveedora del servicio para superar esta afectación”, mencionó la Epmmop.

Actualmente no se cuenta con cámaras de seguridad. Sin embargo, la empresa aseguró que se está realizando el trámite administrativo para la implementación de cámaras y botón de pánico en los estacionamientos.

Cada mes, la Epmmop invierte USD 8 070 en el mantenimiento de los estacionamientos. De los cuales USD 6 492 son para la seguridad, y el resto para pagar los servicios básicos y la mano de obra. Los estacionamientos son gratuitos.

¿Qué hacer si soy víctimas de un robo en un estacionamiento?

El afectado debe presentar una carta de presentación del reclamo formal a la Epmmop indicando en forma detallada como ocurrió el hecho, una copia de una denuncia presentada ante las autoridades competentes, copia de licencia y matrícula del conductor del auto y el parte policial.

La Epmmop en coordinación con la compañía de seguros verifica que la documentación solicitada a la persona afectada sea presentada, y se realiza un seguimiento del proceso que concluye con la respuesta de la aseguradora, “que determinará la reposición o indemnización de los siniestros”.

El año pasado hubo un caso en el que se le reconoció la pérdida. En los otros casos, los usuarios no presentaron la denuncia formal, por lo que no se pudo seguir el trámite, dijo la Epmmop.

Consejos para evitar ser víctima de robo

Benjamín Castillo, experto en seguridad, da cinco recomendaciones para evitar ser víctima de robo en estos espacios:

No deje objetos de valor a la vista. Es preferible dejarlos en casa, ya que los delincuentes saben que muchas veces se guardan computadores o tables bajo los asientos o en el maletero.

Compruebe que las puertas y ventanas estén cerradas. Antes de abandonar su vehículo en el estacionamiento, compruebe que el auto esté con todos los seguros. Asegúrese de que la cerradura de las puertas y la cajuela funcionen correctamente.

Evite dejar las llaves de su casa o documentos importantes en el interior del auto. Si necesita dejar algún documento en el auto, procure guardarlo en la guantera o en otro lugar oculto.

Al percatarse que el estacionamiento no tiene buena iluminación o no está el guardia de seguridad, debe alertarlo a la Epmmop mediante las redes sociales.

Si observa alguna actividad sospechosa en el estacionamiento, como un vehículo que parece estar rondando por el lugar, informe de inmediato a los encargados del estacionamiento para que puedan tomar las medidas de seguridad necesarias.

