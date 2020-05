Gobierno entrega bono de USD 120 en segunda fase de emergencia sanitaria por covid-19; conozca si es beneficiario

LEA TAMBIÉN

El Gobierno de Ecuador, a través del Decreto Ejecutivo 1026 firmado por el presidente Lenín Moreno el pasado 24 de abril del 2020, oficializó la segunda fase de la entrega del Bono de Protección Familiar por la Emergencia Sanitaria a familias de escasos recursos, en el contexto de la pandemia por el covid-19.

Según el Gobierno, en esta etapa se beneficiará a 550 mil familias que se sumarán a los 400 mil que ya han cobrado la asignación emergente a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), informó la Cartera de Estado en un comunicado.



En esta segunda etapa se realizará un solo pago de USD 120 que se entregará entre el 1 de mayo y el 30 de junio de 2020. Ese bono de contingencia, en su primera fase, tenía dos pagos de USD 60 mensuales durante abril y mayo.



¿Cómo saber si una persona es beneficiaria del bono de protección familiar?



Las personas podrán consultar si son beneficiarias, de la segunda etapa del Bono de Protección Familiar por la Emergencia, en la página web: www.inclusion.gob.ec . La dirección digital fue habilitado desde el 30 de abril. La consulta se lo hace con su número de cédula.



-Ingrese a la página web www.inclusion.gob.ec .

-Dar clic en la opción: 'Conoce si eres beneficiario del Bono de Protección Familiar por la Emergencia'.

-Se abrirá la página: Consulta de usuarios del Bono - Pensiones y Contingencia.

-Allí debe hacer señalar el recuadro que indica 'No soy un robot'.

-Luego, digite su número de cédula y haga clic en el recuadro azul que se le despliega.



Según el Gobierno, en total, 950 mil familias que viven del día a día se beneficiarán de este bono para solventar la crisis sanitaria. Con esa asignación y otras ayudas, cerca de 2 millones de ecuatorianos recibirán la protección económica para hacer frente la emergencia sanitaria por la presencia del covid-19.



Con el objetivo de evitar aglomeraciones y que los beneficiarios no tengan que salir en dos ocasiones a recibir el Bono de Protección Familiar, se activó un cobro único que se lo puede realizar en los 10 200 puntos de pago distribuidos en el país, a través de la red financiera nacional. Esos locales también están en los corresponsales no bancarios como son Banco del Barrio, Tu Banco Banco, Mi Vecino, Banco Aquí que funcionan en tiendas, farmacias o pequeños supermercados. En este link puede consultar los puntos de pago por ciudad.



Los beneficiarios de la primera etapa que no pudieron cobrar durante abril también podrán acceder al cobro único de USD 120.



El método de pago se lo hará similar a la primera fase: si el número de cédula del beneficiario termina en 1, podrá cobrar ya sea el primero, el 11 o el 21 del mes. Cédula terminada en 2, el 2, 12 y 22, y así consecutivamente con los otros dígitos.

Días para cobrar el bono. Foto: Captura



El ministro de Inclusión Económica y Social, Iván Granda Molina, exhorta a los beneficiarios de los diversos bonos que ofrece el Gobierno Nacional, para que accedan a su beneficio monetario cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, a fin de evitar contagios de covid-19.



Según informó el Régimen, se espera que con la asignación se disminuya el impacto económico en pequeños comerciantes, agricultores, pescadores, artesanos, entre otros sectores cuyos ingresos han sido afectados por la pandemia del coronavirus. Desde el 1 de abril a la fecha, se han pagado 334 mil bonos de Protección Familia, señaló el Gobierno.