Reforma económica se definirá en el Pleno

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Comisión de Régimen Económico tenía previsto reunirse ayer, jueves 14 de noviembre del 2019, en la noche para tratar el informe para segundo y definitivo debate de la reforma económica enviada por el Ejecutivo. El documento se requiere para que la Ley llegue al Pleno y evitar, de esta manera, que entre en vigor por el Ministerio de la Ley.

El borrador de informe fue distribuido alrededor de las 16:00 de ayer. Una de las novedades del texto es que no se incluyen las reformas al Código Monetario, que es uno de los temas más criticados.



Otro aspecto que recibió críticas fue la eliminación del crédito tributario para recuperar el impuesto a la salida de divisas (ISD) en compra de insumos y maquinaria. La Comisión sugirió quitar ese tema y dejar en 0% el ISD para la adquisición de esos materiales.



Otro tema que se elimina es la propuesta de gravar con 10% de impuesto a los consumos especiales a los planes de la telefonía móvil.



Los incrementos de tarifas para la cerveza industrial, en cambio, permanecen. Cervecería Nacional se manifestó en contra de este artículo. La firma propone que se eliminen los segmentos de producción y que la misma tarifa se cobre por igual a todas las industrias y bebidas importadas, ya que tal como está el proyecto, el máximo valor lo pagará solo Cervecería.



Mientras tanto, la tensión en la Asamblea por el proyecto de Ley de Crecimiento Económico se mantuvo ayer 14 de noviembre.



Correístas, socialcristianos, legisladores de SUMA y algunos independientes se unieron para promover el archivo de la Ley. Aunque sus argumentos varían, aseguran que la aprobación del texto afectaría todavía más la situación económica del país.

Liderados por Pabel Muñoz (RC), Vicente Taiano (PSC) y Guillermo Celi (SUMA), los integrantes de esas tiendas políticas improvisaron la tarde de ayer una rueda de prensa al interior del Pleno, luego de que el presidente del Legislativo, César Litardo (AP).



Muñoz fue el primero en hablar a nombre de todos. “Le exigimos, no exhortamos, al presidente de la Comisión (de Régimen Económico) que elabore un informe (de la Ley de Crecimiento Económico). Le exigimos al Presidente de la Asamblea que convoque a tiempo y que en máximo 48 horas estemos debatiendo”.



Acto seguido, Taiano (PSC) tomó la posta para agregar que la unión multipartidista rechaza la actuación de Daniel Mendoza (AP), presidente de la Comisión donde se tramita esta Ley, así como de César Litardo.



Con un tono más agudo, el vocero socialcristiano insinuó que existe un intento para que el proyecto económico entre en vigencia, sin alteraciones, por el Ministerio de la Ley.



“No lo vamos a permitir, lo rechazamos y eso tendrá consecuencias en contra de todo aquel legislador que se preste para perjudicar al pueblo ecuatoriano”, sentenció.



El último en intervenir a nombre del grupo fue Guillermo Celi (SUMA). “No es posible que hoy (ayer) todavía no haya un informe debatido por la Comisión”, comentó en referencia a que la Mesa fue convocada para tratar el documento recién a las 19:45 de ayer.



La estrategia del grupo es votar a favor del informe para segundo debate en la Comisión, pese a no estar de acuerdo con su contenido, para que el documento llegue al Pleno y ahí proponer que se vote por el archivo. “Hay que votar a favor para que no entre por el Ministerio de la Ley. Las decisiones las vamos a tomar aquí, en el Pleno”, precisó Celi.

El bloque de Creo rechaza la intención de archivar, pero se opone a que entre en vigor sin debate. Patricio Donoso sostiene que existen puntos positivos que deben ser aprobados, como la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Pero hay preocupación por las reformas al Código Monetario.



Por ello, el legislador Luis Pachala propuso que el debate se haga artículo por artículo. El texto contiene 404 cambios.



El escenario es complejo a dos días de que venza el plazo que tiene la Asamblea para tomar una decisión.



Mendoza fue acusado por Vicente Almeida (PSC) de “quemar tiempo” y así presionar para que el texto pase por el Ministerio de la Ley. Pero Mendoza asegura que esa no es la intención y que el informe fue construido con todas las bancadas.