Asamblea aprobó pago a los jubilados; falta financiamiento

Unos 1 050 profesores de un total de 8 600, que se han retirado desde el 2008, han fallecido. Lo cuenta Alfonso Yánez, presidente de la Coordinadora de Maestros Jubilados.

Por eso, este exdocente del Colegio Montúfar, pide que no les hagan esperar más. El martes 13 de noviembre del 2018, la Asamblea aprobó por unanimidad la Ley Interpretativa de la disposición general novena de la Ley de Educación Intercultural.



Esta decisión abre el camino para que quienes se jubilaron desde el 2008 reciban todo el estímulo para el retiro del sector público, que les correspondía, según el año en que dejaron el magisterio.



A ellos se les entregó un monto menor. Con la interpretación ese dinero sería considerado un anticipo.



La presidenta de la Mesa de Educación, Silvia Salgado, explicó que esta interpretación no pasa por el veto del Ejecutivo. Pero señaló que esa instancia podría declarar inconstitucional su accionar.



Para la socialista, el problema es que se aprobó la entrega del estímulo completo. Pero no el financiamiento.

Ese punto preocupa a Yánez, quien ayer acudió a la Comisión de Desarrollo Económico, que trata la Pro Forma Presupuestaria 2019.



“Lo mejor hubiera sido que aprobaran la Ley Interpretativa y el financiamiento. Sin eso es letra muerta”.



En la Mesa que trata el Presupuesto General del Estado -dice el dirigente de los jubilados- nos dijeron que van a sugerir al Ministerio de Finanzas un alcance al presupuesto para Educación, para cubrir lo que se requiere.



Según su cálculo se necesitan unos USD 180 millones, para cancelar lo adeudado a los profesores. La mayoría -dice- recibió tiempo atrás USD 12 000 como estímulo.



El Gobierno anterior impulsó una política de refrescamiento de la planta docente, para lo que entregó un estímulo económico a quienes decidían retirarse de forma voluntaria. Así ahora, la edad promedio del magisterio es de alrededor de 43 años.



¿Qué reclaman? Los maestros exigen llegar al monto que recibieron otros compañeros: USD 30 300 y 53 100 inclusive. La diferencia, en promedio, alcanza los USD 20 000.

Pero hay un grupo de maestros, a quienes desde el 2014 al 2017 no se les ha entregado ningún tipo de estímulo. Esto porque la medida se suspendió por la crisis económica. Para cubrir ese monto se requerirían unos USD 450 millones, según la Coordinadora de Maestros Jubilados.



Los profesores esperan que se les entregue una compensación variable, que relaciona edad y años de servicio. El monto máximo sería de 150 salarios básicos unificados del trabajador privado y de cinco salarios por año de servicio.



“Es importante que se hayan reconocido sus derechos y que podamos cumplirlos a cabalidad”, señaló el ministro Fander Falconí. Según dijo tienen lista la información para proceder al pago, una vez que les sean asignados los recursos, desde Finanzas.