Andrés Madero renuncia y confirma que dio positivo con covid-19

En medio de la emergencia sanitaria, Andrés Madero renunció al cargo de ministro de Trabajo, función que en enero del 2019 le fue encargada y que posteriormente fue ratificada. Madero confirmó que dio positivo en un examen de covid-19.



EL COMERCIO se comunicó con Madero por WhatsApp, para consultar la razón de su salida del Gobierno, ante lo cual envió por mensaje de texto el documento de su renuncia.



La dimisión fue enviada al presidente Lenin Moreno este 21 de marzo. La carta dice lo siguiente:



"A través de la presente me permito enviarle un cordial saludo y asimismo manifestarlemis mejores deseos en el desempeño de sus funciones, especialmente en estos momentosen que el país así lo requiere.



He sido informado de mi resultado positivo para covid-19, enfermedad contraída al servicio de mi país y en ejecución de mis deberes como funcionario público en pro delbienestar de todos los ecuatorianos.



Junto con mi familia hemos decidido que es el momento para cuidar de nuestra salud,razón por la que he decidido dar un paso al costado y poner en su conocimiento mirenuncia al cargo que actualmente desempeño como Ministro del Trabajo desde el 11 deenero de 2019.



Agradezco mucho por la oportunidad y la confianza brindada para dirigir esta cartera de Estado, no sin antes reiterarle mis sentimientos de alta consideración y estima a Usted Señor Presidente y a todo su Gabinete".



Su salida del Gobierno fue confirmada hoy, 21 de marzo del 2020, por la Secretaría Nacional de Comunicación que difundió el Decreto Ejecutivo 1018, en el cual el presidente de la República, Lenín Moreno, aceptó la renuncia de Madero, junto a la de Catalina Andramuño, exministra de Salud Pública.



El Presidente designó al experto laboral Luis Arturo Poveda Velasco como nuevo ministro de Trabajo.

Durante la gestión de Madero, en mayo del 2019, el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios acordó cuatro medidas que serían incluidas en la reforma laboral: modificación de la distribución de la jornada laboral; eliminación del recargo de los contratos eventuales; un contrato especial para nuevos emprendimientos; y reemplazar el cálculo actual de la jubilación patronal, por un fondo acumulativo.