La Cancillería de Ecuador revocó la visa de Alondra Santiago, periodista cubana. El Ministerio del Interior argumenta que ella ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública.

La Cancillería de Ecuador revocó la visa de la periodista cubana Alondra Santiago, tras una solicitud del Ministerio del Interior, que la acusa de actos que atentan contra la seguridad pública y la estructura del Estado.

El pasado lunes 24 de junio de 2024, la Cancillería de Ecuador emitió una resolución que revoca la visa de la periodista cubana Alondra Santiago. Esta decisión se basa en documentos presentados por el Ministerio del Interior, los cuales han sido clasificados como secretos.

La resolución de la Cancillería, ubicada en redes sociales por activistas políticos, no especifica cuáles fueron las infracciones cometidas por Santiago que motivaron la revocatoria de su visa.

El documento pide se notifique a la Embajada de Cuba en Ecuador de esta decisión, así como al Ministerio del Interior y a la Dirección de Registro Civil para que ejecuten lo resuelto.

La periodista cubana confirmó la noticia en sus redes sociales: “Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad. Me llegó notificación de ‘revocatoria de visa‘ por parte de Cancillería”.

“Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa, pero no me quedaré en silencio. Esa nunca ha sido una opción”, agregó Santiago.

Varios activistas políticos criticaron en redes sociales que en el correo electrónico enviado a Santiago para notificar la revocación, sorprende el tono formal y cordial con el que “saludan atentamente” a la periodista. Este contraste entre la formalidad del saludo y la gravedad de la decisión ha generado controversia.

La Cancillería no se ha pronunciado al respecto, tampoco el Ministerio del Interior.

Alondra Santiago era cercana al correísmo. Vive en Ecuador desde los 16 años y mantenía una visa indefinida para su permanencia en Ecuador.

Lo que antes fue una noticia falsa, hoy se hizo realidad.

Me llegó notificación de “revocatoria de visa” por parte de Cancillería.



Esto es sin duda un atentado a la libertad de prensa/expresión. Este gobierno quiere silenciarme a toda costa pero NO me quedaré en silencio.

Esa… https://t.co/R5BCYQorcA pic.twitter.com/g84PmUhVzm