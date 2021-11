100% de vacunación contra covid-19 en nueve ciudades

Valeria Heredia (I)

Nueve cantones del Ecuador llegaron al 100% de la vacunación contra covid-19. Los pobladores de estas ciudades se han aplicado el esquema completo de inmunización, es decir, una o dos dosis, dependiendo de la proveedora.

Los datos constan en el Vacunómetro, herramienta digital del Ministerio de Salud Pública (MSP), con corte al miércoles 3 de noviembre del 2021.

Los cantones que alcanzaron este porcentaje son Mira (Carchi); Penipe (Chimborazo); Chilla, Las Lajas y Portovelo (El Oro); Samborondón (Guayas); Jaramijó (Manabí); Aguarico (Orellana); y Cevallos (Tungurahua).

Alcanzar porcentajes altos en la vacunación contra covid-19 es importante, ya que se llegará a la inmunidad de rebaño. Se conoce con este término al mayor número de pobladores inoculados contra la enfermedad.

Inicialmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó que el porcentaje de vacunados sea del 85%. Sin embargo y debido a la circulación de las nuevas variantes (Delta, Alpha y Gamma), la cifra aumentó a más del 95%.

Daniel Simancas, epidemiólogo de la Universidad UTE, explicó que es importante alcanzar porcentajes altos de vacunación contra covid-19. Por ello, los gobiernos locales deben apostar por campañas de inmunización para llegar a más ciudadanos.

“Recordemos que hay un número alto de personas que aún no se han aplicado la segunda dosis, es decir, no han completado su esquema, por lo que están más propensos a la enfermedad. Por ello se debe fortalecer la inoculación para que no haya rebrotes”.

Fabricio González, médico y docente universitario, coincide en que si los ciudadanos no completan sus dosis tendrán una inmunidad menor al 50%. Esto quiere decir que los riesgos de enfermarse gravemente o fallecer es mayor.

En este sentido, González asegura que la vacunación “no lo es todo”, es decir, se requiere mantener las medidas de bioseguridad. Entre ellas están el lavado constante de manos, el uso correcto de la mascarilla y el distanciamiento. Además, el control de los aforos y la ventilación de sitios cerrados.

“Que varios cantones tengan porcentajes altos de vacunación contra covid-19 es una buena noticia. Sin embargo no podemos bajar la guardia. La pandemia no ha terminado”.