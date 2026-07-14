¿Y si el verdadero futuro de Marvel comenzara después de ‘Avengers: Secret Wars’? Kevin Feige ya respondió

Durante más de dos décadas, los X-Men han ocupado un lugar privilegiado en la cultura pop.

Generaciones enteras crecieron viendo a Wolverine, Magneto, Charles Xavier y Jean Grey enfrentarse en la pantalla grande, mucho antes de que el Universo Cinematográfico de Marvel se convirtiera en el fenómeno que es hoy.

Sin embargo, mientras Marvel construía la Saga del Infinito y más tarde la Saga del Multiverso, los mutantes permanecían en un segundo plano, lejos del MCU.

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Pero la situación cambiaría en Shanghái.

Kevin Feige finalmente habló sobre el futuro de los X-Men

Durante una presentación en la BilibiliWorld, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, dejó claro que el siguiente gran capítulo del estudio llegará después de ‘Avengers: Secret Wars’.

“No puedo esperar a que todos vean ‘Avengers: Doomsday’. Después llegará ‘Avengers: Secret Wars’ y, tras eso, vendrán los mutantes y los X-Men. Es un sueño que he tenido desde hace muchos años”, aseguró Feige.

La declaración no solo confirma la llegada oficial de los X-Men al MCU, sino que también marca el final de la actual saga multiversal y el inicio de una nueva etapa para Marvel.

Marvel prepara un reinicio completo para sus mutantes

Lo que pocos imaginaban era que Marvel ya tendría en marcha un reinicio de la franquicia. Aunque Feige no reveló detalles adicionales, la nueva película estará dirigida por Jake Schreier, conocido por su trabajo en ‘Thunderbolts’.

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Además, se espera un elenco completamente renovado para personajes emblemáticos como Cíclope, Jean Grey, Tormenta y Wolverine.

Antes de ese momento, Marvel estrenará ‘Avengers: Doomsday’, prevista para el 18 de diciembre de 2026, y posteriormente ‘Avengers: Secret Wars’.

Los mutantes ya empiezan a abrirse paso en el MCU

Pero detrás de este anuncio hay otro detalle importante. Según MeriStation, varios actores de la saga original de Fox regresarán en ‘Avengers: Doomsday’, entre ellos Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden, Alan Cumming, Kelsey Grammer, Rebecca Romijn y Channing Tatum.

Mientras tanto, Vandal señala que persisten los rumores sobre una posible aparición de Jean Grey en ‘Spider-Man: Brand New Day’. La teoría ha tomado fuerza debido a que el papel de Sadie Sink continúa siendo un misterio, aunque Marvel no ha confirmado esa información.

Después de años de espera, parece que el futuro del MCU finalmente tiene nombre: X-Men.