¿En qué plataforma de streaming está ‘Jurassic Park’, la película que inmortalizó a Sam Neill?

La icónica película de ciencia ficción ‘Jurassic Park’, lanzada en 1993, se encuentra nuevamente en el foco de la atención internacional.

Este interés aumentó tras la triste noticia del fallecimiento de su protagonista, el actor neozelandés Sam Neill, ocurrido el 13 de julio de 2026 a los 78 años en Sídney, Australia.

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A raíz de este hecho, se repasa la disponibilidad de la obra cinematográfica en el mercado digital.

A continuación, se detallan las plataformas autorizadas donde se puede ver el largometraje.

¿Dónde ver ‘Jurassic Park’ en streaming desde Ecuador?

La película original forma parte del catálogo regular de Prime Video.

Cualquier usuario con membresía activa puede verla en alta definición sin costos ocultos, ideal para revivir la actuación de Sam Neill.

La primera entrega de la saga se encuentra habilitada de igual manera en esta plataforma de streaming.

La película está disponible para todos los usuarios que cuenten con una suscripción activa.

La trayectoria de Sam Neill

De acuerdo con La Vanguardia, el protagonista central es el actor Sam Neill, cuyo nombre real es Nigel John Dermot.

Consolidó una trayectoria respetada y extensa en la industria cinematográfica tras saltar a la fama mundial en 1993 gracias a su papel del paleontólogo Dr. Alan Grant en Jurassic Park.

Sam Neill demostró versatilidad a lo largo de más de cuatro décadas tanto en cine como en televisión.

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Su fallecimiento deja un profundo vacío en la industria del cine internacional.

Donde consolidó una trayectoria impecable de más de cuatro décadas, ganándose el respeto de la crítica y el cariño del público gracias a su enorme versatilidad delante de las cámaras.