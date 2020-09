Trucos de WhatsApp para que los grupos indeseables no sean un problema

LEA TAMBIÉN

Las reuniones virtuales y los grupos por WhatsApp se han vuelto muy comunes durante esta nueva normalidad causada por el covid-19. Aunque la función de crear grupos en la aplicación no es nueva, sí se ha vuelto más común la creación de estos espacios virtuales.

En muchas ocasiones, abandonar los grupos en los que uno no quiere estar puede traer problemas para quienes forman parte de ellos. En algunos de los casos por una razón emocional y en otros porque pueden traer problemas laborales.



A continuación, les presentamos dos recomendaciones para que los grupos en los que uno no quiere estar no se conviertan en un problema:

Silenciar el grupo



Puede que sea una de las recomendaciones más lógicas, pero es lo primero que se puede hacer para que un grupo deje de ser molesto.



Para esto los pasos son sencillos, primero se debe dar clic en el nombre del grupo. A continuación, se desplegarán algunas alternativas, en la parte baja se encuentra la opción silenciar ya ahí se puede optar entre silenciar el grupo por ocho horas, una semana o un año.



Si bien esta opción no permite que los mensajes lleguen al grupo, las notificaciones ya no sonarán ni vibrarán en el teléfono y solo se podrá acceder a ellas si se entra a la aplicación y después al grupo.



Archivar el grupo



En esta opción el chat desaparecerá de la lista de conversaciones y dejará de ser un problema, tanto las notificaciones, como la visualización del chat.



Para esta opción, para Android se debe buscar la conversación; a continuación, tendrá que pulsar encima y tocar sobre la opción archivar. En el caso de iOs hay una pequeña diferencia, s debe ir a la conversación, deslizar el dedo hacia la izquierda y escoger la opción archivar.