WhatsApp responde a inquietudes de los usuarios sobre sus nuevos términos

El anuncio del cambio en los términos de servicio y políticas de seguridad de WhatsApp ha generado múltiples críticas en redes sociales y serios cuestionamientos sobre la cantidad de datos que recopila la aplicación.

Desde el pasado 6 de enero, a través de un mensaje emergente, WhatsApp está avisando a los usuarios de su servicio, que a partir del 8 de febrero entrarán en vigor los cambios introducidos en su política de Condiciones y Privacidad.



Al respecto, WhatsApp respondió a algunas inquietudes de los usuarios. "En vista de la propagación de algunos rumores, queríamos responder algunas de las preguntas que recibimos con más frecuencia", se dice en la web faq.whatsapp.



La plataforma aclaró que la actualización de su política "no afecta la privacidad de los mensajes que los usuarios comparten con sus amigos y familiares, sino que incluye modificaciones relacionadas con los mensajes que se envían a empresas a través de WhatsApp, lo cual es opcional, y proporciona una mayor transparencia con respecto a la forma en que recopilamos y usamos los datos".



"No podemos ver los mensajes personales ni escuchar las llamadas, y Facebook tampoco: Ni WhatsApp ni Facebook pueden leer los mensajes ni escuchar las llamadas que los usuarios comparten con amigos, familiares o colegas en WhatsApp. Todo lo que compartan quedará entre ellos", agrega la información.



WhatsApp explica que los mensajes personales están protegidos por cifrado de extremo a extremo y que esta seguridad se mantendrá. La empresa agrega que este cifrado se muestra mediante una etiqueta en cada chat que permite a los usuarios estar al tanto.



Sobre el registro de contactos, la aplicación dice que no lo mantiene, ya que hacerlo para dos mil millones de usuarios implicaría un riesgo tanto para la privacidad como para la seguridad.



Respecto a las ubicaciones que se comparten, la 'app' menciona que ni WhatsApp ni Facebook pueden verlas. "Cuando los usuarios comparten su ubicación con alguien más en WhatsApp, esta se protege con cifrado de extremo a extremo, lo que quiere decir que nadie puede verla, a excepción de las personas con quienes la compartieron".



Otro tema polémico dentro de los cambios es compartir contactos. En ese sentido, la empresa dice que no los comparte con Facebook y explica que cuando los usuarios otorgan permiso, "accedemos únicamente a los números de teléfono guardados en sus libretas de contactos a fin de hacer que el proceso de mensajería sea rápido y confiable, y no compartimos las listas de contactos con las demás aplicaciones que ofrece Facebook".



De acuerdo con la información, los grupos seguirán siendo privados y recuerda que están cifrados de extremo a extremo, por lo que "no podemos ver su contenido".



Además, menciona que para darle a los usuarios privacidad adicional, pueden elegir que sus mensajes desaparezcan de los chats después de que los enviaron al elegir esa opción en sus configuraciones.



Por otro lado, asegura que cada persona puede descargar y ver la información que la aplicación tiene de su cuenta.



Sobre las nuevas funciones comerciales, WhatsApp indica que algunas empresas podrán mostrar sus bienes directamente en la aplicación a fin de que las personas puedan ver los artículos disponibles para la venta y aclara que "funciones como esta son opcionales, y cuando los usuarios las elijan, se les informará en la aplicación de qué manera se comparten sus datos con Facebook".