10 consejos para aumentar las ventas de un negocio utilizando WhatsApp

De acuerdo con un estudio de Forrester Research, compañía estadounidense de investigación de mercados, el 98 % de las empresas ve potencial en las ventas por medio de redes sociales, pero solo el 49 % ha desarrollado un sistema para vender desde esta modalidad virtual.

Estos ‘trucos’ se dan de acuerdo con Hotmart, plataforma brasileña especializada en venta y distribución de productos digitales, y con Sirena, empresa que ofrece soluciones de comunicación para equipos de ventas en toda Latinoamérica.



1. Divulgar el número de WhatsApp utilizando otros canales.

​

Publicar la línea telefónica en las redes sociales o la página web de la empresa es clave para alcanzar un mayor número de clientes. Asimismo, es importante hacerles saber a los usuarios qué tipo de contenido se va a compartir por WhatsApp (servicio al cliente, ventas, imágenes de los productos, etcétera).



2. Tener una línea exclusiva para el uso del negocio.



Un número exclusivo es importante para evitar mezclar la vida personal con la profesional y eludir, por ejemplo, enviar mensajes por error. Usted puede aprovechar la herramienta WhatsApp Business, la cual permite crear catálogos para exhibir productos o servicios. Además, facilita la organización, automatización y respuesta de los mensajes que se envían a los clientes.



3. Crear y mantener un catálogo actualizado permitirá una mejor interacción entre los clientes y la empresa.



Para crear el catálogo se debe abrir la opción ‘Catálogo’ en WhatsApp Business, y allí la aplicación le permitirá cargar hasta 10 imágenes. Asimismo, se pueden añadir detalles como el precio, la descripción y el enlace hacia una página web.



4. Utilizar plantillas de mensaje para responder más rápido a los clientes.



Las plantillas son mensajes que se crean, se guardan y se pueden enviar a distintos contactos en diversas situaciones, a veces, de forma automática.



Según la compañía de comunicaciones Sirena, es buena idea tener una plantilla de saludo inicial, una para enviar si los clientes no contestan las llamadas y una para ofrecer promociones o hacer invitaciones a probar el producto o servicio, entre muchas otras que podrían funcionar para su negocio.



5. Guardar los números de los compradores para brindar una atención más personalizada.



Cuando se tiene el nombre y apellido de los clientes es más fácil ofrecerles una buena experiencia, pues se crea un ambiente de cercanía al conocer sus ‘gustos’ y sus expectativas.



Es importante pedir autorización a las personas para enviarles mensajes, pues, de lo contrario, el interés podría perderse ante un posible ‘spam’ (envío frenético de mensajes no solicitados).



6. No enviar los mismos mensajes de difusión a toda la clientela.



Es ideal que se clasifiquen los clientes de acuerdo con la etapa del proceso de compra en el que estén. En ese sentido, si se envían ofertas todo el tiempo a través de los mensajes de difusión, los clientes que aún no están del todo familiarizados con el producto pueden perder interés.



Es clave identificar quiénes son las personas que están ‘descubriendo’ la marca, quiénes están en proceso de considerar la compra y aquellos que ya están decididos a adquirir el producto o servicio.



Luego se puede proceder a crear los mensajes específicos para cada grupo.



7. Enviar mensajes que incentiven al comprador a decidirse.



Algunos de los textos que se pueden utilizar para este fin pueden estar enfocados en tres aspectos.



El primero es la anticipación. Aquí entra la información relacionada con el lanzamiento de productos, lo que puede crear expectativas en los clientes.



El segundo es la pertenencia. Esta se enfoca en demostrar a los usuarios que, por estar en el listado de clientes, pueden acceder a productos exclusivos. Tienen cierta preferencia por parte de la marca.



Por último, el tercer factor se relaciona con el límite de disponibilidad, el cual consiste en poner fechas específicas en la venta de ciertos productos, lo que puede provocar que el cliente se decida más rápido en sus compras.



8. Además de ofrecer promociones, WhatsApp puede ser una herramienta para compartir información de interés sobre la industria específica de cada negocio.



Otra estrategia para fidelizar compradores y mantener una buena relación con ellos es compartir contenido educativo relacionado con el producto y nicho. Un diálogo sobre el entorno laboral podría cimentar aún más los vínculos de comunicación digital.



9. Crear un cronograma para mandar mensajes.



Este cronograma debe ir de la mano con los productos, promociones, lanzamientos y eventos que pueda realizar la empresa.



Esta táctica también funciona para organizarse y evitar enviar los mismos mensajes o enviarlos al grupo de clientes equivocado.



Un esquema sólido es ideal para fortalecer el uso de WhatsApp como herramienta de su compañía.



10. Evitar enviar mensajes muy extensos y generalizados.



Recibir mensajes masivos muy largos puede ser molesto para los clientes.



Es importante recordar que, si se ofrece más de un producto, es probable que no todos los compradores estén interesados en la totalidad de los artículos, por lo que puede ser más efectivo enviar mensajes más cortos de acuerdo a los gustos y preferencias de las personas.