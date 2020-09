Wañukta Tonic presenta un manifiesto político y musical

LEA TAMBIÉN

Wañukta Tonic ha tomado prestado el texto de la Constitución del Ecuador para darle forma a una canción que lleva por título ‘Artículo 57’. El tema se estrenó en plataformas digitales hace dos semanas y ayer fue el lanzamiento del video.

La canción surge de un sentimiento contradictorio, dice el vocalista del grupo y autor del tema, Álex Alvear.



“En el 2013 me enteré que se explotaría la reserva natural protegida, Yasuní-ITT y me indignó muchísimo, porque sentía orgullo del Ecuador al ser el primer país en otorgarle derechos a la naturaleza y a los pueblos no contactados, que han sido abandonados y tratados tan injustamente a través de la historia”, señala el artista.



Después de varios intentos, Alvear canalizó esa rabia y decepción en un texto “antipoético”, que carece de estructura musical. Sin embargo, tuvo el acierto de envolverlo en una melodía que tiene al reggae como base y al

tema War, de Bob Marley, como inspiración.



La canción tiene una línea musical conocida como ‘steppers’. Esta mantiene un ritmo constante de cuatro tiempos en el bombo, que Alvear asoció con el yumbo andino para crear una atmósfera contestataria y guerrera.



Además de la explícita denuncia, Artículo 57 tiene la intención de crear conciencia en sobre la fragilidad de estos ecosistemas y su importancia para la humanidad.



“Utilizar las frases que constan en la ley tiene un doble efecto, porque estoy denunciando una violación constitucional con las propias palabras del Estado”, cuenta.



A eso también apela el video, dirigido por Pocho Álvarez. El documentalista ecuatoriano utilizó material de archivo para crear un contraste entre la belleza natural de la región amazónica y el impacto de los trabajos de minería

y extracción petrolera.

Los dos escenarios se mezclan con imágenes de Wañukta Tonic interpretando Artículo 57, en una pre­sentación especial para Epicentro Arte.



Este es el primer sencillo de la nueva producción discográfica de la agrupación ecuatoriana. Se trata de un EP de seis canciones titulado ‘Dos’. Temas de denuncia, crítica social y hasta un pasillo de aires esquizofrénicos serán revelando en los próximos meses.



Los temas fueron grabados en tres días, con toda la banda al mismo tiempo en el estudio de La Increíble Sociedad, bajo la producción de Ivis Flies y la mezcla y masterización de Mario Breuer.



Ritmos tradicionales andinos se funden con géneros como rock, blues, ska y reggae en este EP, el cual lleva la marca de un sonido orgánico.