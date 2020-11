Twitter ya permite tuits efímeros que duran 24 horas al estilo de 'stories'

Twitter anunció este martes, 17 de noviembre del 2020, el lanzamiento global de los "fleets", tuits efímeros que sólo duran 24 horas al estilo de los "stories" de Facebook e Instagram, después de haber realizado pruebas a lo largo del año en Brasil, Italia, India y Corea del Sur.

En una entrada en el blog oficial de la empresa, Twitter explicó que estos mensajes de duración limitada permitirán añadir texto, fotografías y video, y para compartirlos bastará con elegir la opción "Compartir en Fleet" a la hora de publicar el contenido.



Los "fleets" aparecerán en lo más alto de la pantalla de inicio de los seguidores y estos podrán responder y reaccionar a ellos mediante la función de mensajería directa, es decir que no habrá posibilidad de crear una conversación pública como en los tuits tradicionales.



"Como desaparecen después de un día, los "fleets" ayudan a las personas a sentirse más seguras compartiendo pensamientos personales e informales, opiniones y sentimientos", apuntó la compañía de San Francisco (California, EE.UU.).



Los mensajes de duración limitada fueron popularizados hace años por Snapchat, y posteriormente este modelo fue adoptado por Instagram y Facebook en sus populares "stories".



La idea de Twitter también es que esta manera de compartir mensajes "alivie la presión sobre los usuarios" al eliminar aspectos como los retuits o los "Me Gusta" que a veces se convierten en concursos de popularidad en las redes.



Además, si resulta exitoso y logra tracción entre los usuarios, este movimiento también podría ser útil para la compañía en un momento en que se encuentra en pleno centro del debate político por el papel que debe desempeñar como moderador de contenidos en la red.



Si la mayoría de mensajes en la red social pasaran a compartirse de forma efímera en un futuro y sin permitir retuits ni "Me Gusta", ello podría ayudar a Twitter a argumentar que ejerce únicamente como plataforma de intercambio de mensajes y reducir sus responsabilidades.