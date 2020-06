Tratamiento contra el VIH no muestra beneficios en ensayo con pacientes hospitalizados por covid-19

LEA TAMBIÉN

Una combinación de medicamentos antivirales utilizados para tratar el VIH no tuvo ningún efecto beneficioso en pacientes hospitalizados con covid-19 en un ensayo aleatorizado a gran escala, dijeron el lunes 29 de junio del 2020 científicos británicos.

Los científicos encargados del ensayo 'Recuperación' en la Universidad de Oxford sostuvieron que los resultados "descartan de manera convincente cualquier beneficio significativo de mortalidad de lopinavir-ritonavir en los pacientes hospitalizados con covid-19 que estudiamos".



Los científicos no encontraron diferencias en cuanto a mortalidad, duración de la hospitalización o el riesgo de ser conectado a un respirador, cuando compararon 1 596 pacientes que recibieron lopinavir-ritonavir frente a 3 376 pacientes en un grupo de control.



Kaletra de AbbVie Inc es una combinación de los medicamentos lopinavir y ritonavir, que se usan para combatir el VIH. La compañía había aumentado sus suministros mientras determinaba si se puede usar para tratar el covid-19.



"Estos resultados preliminares muestran que para los pacientes hospitalizados con covid-19 y que no están conectados a un ventilador, el lopinavir-ritonavir no es un tratamiento efectivo", dijo Peter Horby, investigador jefe del ensayo.



Los científicos no pudieron sacar conclusiones sobre la efectividad de la combinación de medicamentos en pacientes con respiradores debido a la dificultad para administrarlos.

La combinación de lopinavir-ritonavir también está siendo estudiada en un ensayo de la Organización Mundial de la Salud.