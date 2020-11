La idea de Google para que los empleados no se cansen del teletrabajo

El gigante de la tecnología Google envió recientemente a las casas de sus empleados una carta, firmada por su CEO, Sundar Pichai. En esta se mencionaban los grandes retos que han tenido que enfrentar como compañía para adaptarse al teletrabajo o trabajo remoto y poder cumplir con todas las funciones en medio de la pandemia del covid-19.

En la comunicación, Pichai reconoció el agotamiento que pueden enfrentar todos los empleados al trabajar en este modelo. Por esta razón, señaló que la compañía le permitirá a sus trabajadores contar con dos días más de vacaciones y con la posibilidad de tener una semana en la que no se realicen ningún tipo de reuniones.



El CEO de Google indicó que son conscientes de las dificultades que han tenido algunos para no sentirse más agotados laboralmente al trabajar desde casa. Por este motivo, alentó a sus trabajadores a tomarse tiempo para sí mismos.



Respecto a la medida de la semana sin reuniones virtuales, Pichai aseguró que esto permitirá “que los empleados de Google se concentren en el trabajo o se facilite la desconexión por completo y poder tomarse unas vacaciones”.



“Cambiemos o cancelemos todas las reuniones de rutina y no críticas”, agregó.



La compañía estableció que esto se realizará entre el 28 de diciembre y el 1 de enero próximo.



Por otro lado, Google ofreció la posibilidad que los dos días de vacaciones sean tomados el viernes 18 de diciembre y el lunes 4 de enero de 2021. Pero, el empleado podrá tener la libertad de escoger otros dos días diferentes si así lo desea.



Esto ocurrió en un momento clave en el cuál la gran mayoría de las empresas de tecnología como Facebook, Microsoft, Apple, Netflix y Twitter han planteado la posibilidad de ampliar el tiempo de teletrabajo e incluso ofrecer la alternativa de que sus empleados puedan hacerlo para siempre.

