El Teatro Benjamín Carrión de Loja todavía no pasa al Ministerio de Cultura y Patrimonio

El viernes 15 de enero del 2021, la ministra de Cultura y Patrimonio, Angélica Arias, y Ricardo Paula, funcionario del Ministerio de Obras Públicas, comparecieron ante la Comisión de Educación para explicar la situación actual del Teatro Benjamín Carrión de Loja.

Arias confirmó que aún no se ha realizado la recepción definitiva del teatro. Asimismo, Paula señaló que los proveedores y subcontratistas de la obra siguen impagos y que se encuentran en un proceso de mediación.



Para comprender la realidad de este teatro, que le costó al país más de USD 24 millones, reunimos siete momentos que han marcado su existencia.



Siete momentos que han marcado la historia del Teatro Benjamín Carrión de Loja



2011

El escenario, ubicado frente al Parque Jipiro de la ciudad de Loja, se empezó a construir en 2011. En un inicio fue pensado como una sala de música.



2013

La obra pasó del Gobierno Provincial de Loja al Gobierno Central. El entonces Director Ejecutivo del Instituto de Contratación de Obras dispuso a la Dirección de Contrataciones que invite directamente al Cuerpo de Ingenieros del Ejército para que presente su propuesta. La obra fue adjudicada a esta institución por USD 7 048 370, 56 (sin IVA) y un plazo de 365 para su ejecución.



2015

El Director General del SECOB resolvió acoger la recomendación de la comisión técnica y adjudicar un nuevo contrato para la terminación definitiva de este teatro, a la empresa Fabriequipos S.A. por USD 16 237 752, 12 y un plazo de 220 días.



2016

El teatro se inauguró el viernes 18 de noviembre del 2016, a propósito de la celebración de la primera edición del Festival de Artes Vivas de Loja. Esa noche, las autoridades locales destacaron las bondades técnicas del teatro, entre ellas sus 40 varas, la tramoya contrapesada y mecanizada, su concha acústica, el foso con elevador de orquesta, con capacidad para 150 músicos, y sus 900 butacas. El ex presidente Rafael Correa mencionó que este escenario era un nuevo monumento a la cultura y un símbolo de la descentralización.



2017

En agosto de 2017, el Ministerio de Cultura y Patrimonio anunció que este teatro se convirtió en una Entidad Operativa Desconcentrada (EOD). Según esta Cartera de Estado, el cambio iba a permitir una gestión eficaz de los recursos. Esteban Sarmiento, ex director del teatro, dijo en esa ocasión que el cambio iba a significar la posibilidad de una actividad cultural propuesta desde el territorio que beneficiaría al sector artístico de la región.



2019

En octubre del 2019, la Contraloría presentó dos informes en lo que se confirmó que se realizaron pagos en exceso al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por concepto de reajuste de precios que no fueron determinados de forma correcta y que el fiscalizador cobró por actividades que no realizó. Asimismo, que Fabriequipos S.A. subcontrató trabajos sin autorización y no devolvió al SECOB USD 959 680, luego de la terminación unilateral del contrato, entre otras observaciones.



En relación a las operaciones administrativas y financieras, la Contraloría señaló que se autorizó la utilización del teatro sin que las edificaciones se hayan entregado mediante acta definitiva, ocasionando que se empleen instalaciones que no son de propiedad del Ministerio de Cultura y Patrimonio.



2020

El 17 de enero del 2020, el Ministerio de Cultura y Patrimonio informó que, por recomendación de la Contraloría General del Estado, no se iba a programar ninguna actividad cultural en el teatro, de manera indefinida. El 21 de enero, el exministro Juan Fernando Velasco dio a conocer que se reactivó toda la programación tras una consulta formal al Contralor. Sin embargo, la programación se volvió a paralizar a causa de la pandemia por el covid-19.



En noviembre, en este escenario, se inauguró la V edición del Festival de Artes Vivas de Loja.



2021

El viernes 15 de enero del 2021, la ministra de Cultura y Patrimonio, Angélica Arias, compareció a la comisión de Educación de la Asamblea Nacional. En su intervención confirmó que, hasta la fecha, no se ha realizado la recepción definitiva del Teatro Benjamín Carrión Mora de Loja.



La asambleísta Jeannine Cruz señaló que los proveedores y subcontratistas siguen viviendo situaciones complicadas a causa de todas las irregularidades que se han presentado. “Muchos de ellos -dijo- han sido embargados, han perdido a sus familias y viven en estado de depresión. Este es un drama humano al que se le tiene que encontrar una la salida”.