Tailandia registra primer caso de misterioso brote de neumonía procedente de China

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y las autoridades tailandesas anunciaron este lunes 13 de enero del 2020 que se constató un primer caso en Tailandia del nuevo virus de la misma familia del SRAS detrás de un brote de neumonía en China, diagnosticado en una persona que viajó a ese país.

“Tailandia identificó a un primer paciente afectado con el coronavirus”, anunció el ministro de Salud tailandés, Anutin Charnvirakul, en una conferencia de prensa.



La mujer, oriunda de China y procedente de Wuhan en ese país, fue hospitalizada en Tailandia el 8 de enero luego de haber sido diagnosticada de una neumonía leve.



“Los exámenes de laboratorio confirmaron luego que el nuevo virus era la causa”, afirmó por su lado el vocero de la OMS, Tarik Jasarevic.

​

En un comunicado, la OMS dijo que fue oficialmente informada por las autoridades sanitarias tailandesas de este primer caso.



“Teniendo en cuenta la evolución de la situación, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, consultará a los miembros del comité de emergencia y podría convocar una reunión de éste en un breve plazo”, añadió la organización.



En China, se ha registrado una víctima fatal de los 41 pacientes diagnosticados hasta la fecha con este nuevo tipo de coronavirus en Wuhan (11 millones de habitantes), según el último balance oficial. Se trataba de un hombre de 61 años.

Los guardias de seguridad se paran frente al mercado cerrado de mariscos al por mayor de Huanan, donde las autoridades de salud dicen que un hombre que murió de una enfermedad respiratoria había comprado productos en la ciudad de Wuhan. Foto: AFP

“Vigilancia activa”



En el caso de Tailandia, la mujer, hospitalizada de inmediato, se recuperó de la enfermedad.



Según los primeros elementos, la epidemia está relacionada con un mercado de pescado en esa ciudad que fue cerrado el 1 de enero a raíz de la misma.



Por el momento, no se ha establecido ninguna prueba clara de transmisión entre humanos, y ningún personal sanitario resultó infectado por el virus, según la OMS.



La aparición de este caso en Tailandia no pareció sorprender a la organización.



“La posibilidad que casos sean identificados en otros países no era inesperada y refuerza la razón por la que la OMS pide una vigilancia activa y una preparación continua en otros países”, subrayó la institución.



“La secuencia genética” del virus, que China compartió el 12 de enero, “permite a un mayor número de países diagnosticar rápidamente a los pacientes”, agregó.



Para lo OMS es esencial que las investigaciones prosigan en China para identificar el origen de este brote.



Generalmente, los coronavirus causan enfermedades benignas en humanos (como la gripe) , pero algunos como el SRAS (Síndrome Respiratorio Agudo Severo) o el MERS (Síndrome Respiratorio del Medio Oriente) han dado lugar a graves epidemias.

En 2002 y 2003, una epidemia de SRAS provocó la muerte de 349 personas en China continental y otras 299 en Hong Kong.