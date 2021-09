Seis universidades ecuatorianas aparecen en ranking global de universidades

La Universidad de Oxford, en el Reino Unido, encabeza por sexto año consecutivo el ranking 2022 de los mejores centros de educación superior del mundo que divulgó el miércoles 1 de septiembre del 2021 la publicación británica Times Higher Education (THE).

Las estadounidenses Universidad de Harvard e Instituto Tecnológico de California (Caltech) comparten la segunda posición de una lista que analiza a 1 662 universidades de 99 países, mientras que la británica Universidad de Cambridge pierde dos puestos respecto al año pasado, hasta el quinto lugar.

Los autores del ranking destacan que “diversas universidades han escalado en la tabla gracias a sus éxitos en investigaciones relacionadas con la covid-19”.

Las chinas Universidad de Tsinghua y Universidad de Pekín ascienden ambas hasta la posición número 16, el mayor escalón alcanzado hasta ahora por un centro del país asiático, que también bate un récord en cuanto a número de instituciones entre las 200 primeras (10).

We've just published our World University Rankings 2022! Here's a countdown of the overall top 10.



Full results: https://t.co/cYdxgqcoo7#THEUniRankings #THEwas pic.twitter.com/99tjXb5rXD