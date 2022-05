Yadira Trujillo Mina (I)

Tras el inicio del año escolar en el régimen Costa-Galápagos, el 100% de los alumnos del Ecuador estarán en clases presenciales hasta el martes 10 de mayo de 2022. Ese día concluye el inicio escalonado del nuevo período lectivo. Con eso, la comunidad educativa se pregunta si pueden sancionar a estudiantes que no usen mascarilla.

El Ministerio de Educación emitió los lineamientos para el uso de mascarilla en clases presenciales. Estos son los parámetros que deben cumplir los estudiantes, docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa. De acuerdo con las disposiciones, únicamente deben portar mascarilla las personas que presenten síntomas respiratorios y se haya comprobado que no tienen covid-19.

En ese caso, el uso de tapabocas es en espacios abiertos y cerrados. En el resto de casos, el uso, o no es obligatorio o es recomendado, por lo cual no se puede aplicar ninguna sanción si los estudiantes no usan mascarilla en las aulas de clase o en espacios abiertos como canchas deportivas o cubiertas, patios, jardines y otras áreas verdes.

Los lineamientos establecen que en espacios cerrados como las aulas y otras áreas con ventilación limitada o reducida el uso de mascarilla se recomienda. Lo mismo para el transporte escolar. “Es decisión de los padres, madres de familia o representantes legales el aplicar esta directriz de acuerdo con su realidad territorial”, dice el documento emitido por el Ministerio de Educación.

En caso de síntomas

Si un estudiante presenta sintomatología respiratoria no deberá asistir a la institución educativa. Esto será hasta que los síntomas hayan desaparecido o cuenten con una prueba de antígenos o PCR negativa para covid-19, dicen los lineamientos.

Otro es el caso de los docentes, personal administrativo o del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) que presenten sintomatología respiratoria o sospechosa de covid-19. Ellos deberán acudir al centro de salud más cercano o de su preferencia para su evaluación o recomendaciones médicas.

En este caso, además, los lineamientos del Ministerio de Educación establecen que deberán realizarse la prueba de antígenos o PCR de covid-19 cuando el personal médico lo considere necesario para descartar que se trate de un caso positivo.