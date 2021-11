En fiestas de Quito, refuerce protocolos contra covid-19

Valeria Heredia (I)

La agenda por las Fiestas de Quito está lista. Conciertos, ferias y eventos deportivos y culturales son parte de las actividades. ¿Está preparado para asistir de forma segura a ellas? Expertos aconsejan que se refuerce los protocolos contra el covid-19.

Las autoridades municipales anunciaron que se mantendrán las medidas restrictivas y los protocolos de bioseguridad. Por ejemplo, los aforos en los centros de diversión nocturna, como bares y discotecas, se mantendrán en el 50%. En los locales cerrados se deberá cumplir el 60%.

En los eventos masivos que se realicen en los exteriores, las personas deberán usar correctamente la mascarilla o tapabocas. Quienes no lo hagan pueden ser multados hasta con USD 100.

Otra medida adoptada es que los asistentes a las actividades masivas presenten el carné de vacunación contra covid-19.

No hay que relajarse

Víctor Álvarez, presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, recomienda a la ciudadanía que evite las aglomeraciones durante las festividades de la capital. Además, no debe acudir a actividades que se realicen en sitios cerrados o poco ventilados.

“Recordemos que la tendencia de contagios está en aumento. La positividad (casos confirmados) se ha duplicado: del 4,5 al 9%, por lo que la población no puede relajarse”.

En el país, el número de positivos alcanzó los 525 398, hasta el miércoles 24 de noviembre. Es decir, 254 más de lo reportado el martes.

Una de las razones de este incremento pudo ser el feriado de noviembre. Esto también se evidencia en los hospitales centinela, en donde ha habido un aumento leve.

“La ciudadanía debe reforzar sus cuidados dentro y fuera de sus hogares, para evitar un repunte de contagios en la ciudad”, concluyó Álvarez.

Seis consejos

Doble protección. El uso de dos mascarillas es fundamental para evitar contagios. Puede llevar dos más de repuesto para cambiarse en caso de humedad.

2. No comparta. Los alimentos o bebidas no deben compartirse. Tampoco use el mismo vaso o cubiertos con otras personas.

3. Evite lugares cerrados. En locales cerrados o poco ventilados hay más riesgo de infección. La ventilación es fundamental.

4. Distanciamiento. En eventos externos es importante mantener el distanciamiento; mínimo dos metros. Evite aglomeraciones.

5. Higiene de manos. Tener alcohol o gel antibacterial es básico para la desinfección de las manos. Úselo constantemente.

6. Diagnóstico oportuno. Si después de asistir a eventos masivos presenta síntomas, debe hacerse una prueba PCR; adicionalmente debe permanecer en aislamiento.