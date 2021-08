Nuevo simulacro del test Transformar se realizará este martes 24 de agosto del 2021

Yadira Trujillo (I)

La Secretaría de Educación Superior (Senescyt) informó que más de 98 000 jóvenes que rendirán el test Transformar, el 26 de agosto, participaron este lunes 23 de agosto del 2021 en las tres sesiones del simulacro general para familiarizarse con el uso de la plataforma, validar sus credenciales y solventar sus inquietudes, antes de rendir la evaluación.

En un comunicado que se remitió pasadas las 19:00, la Secretaría dijo que recopilar los informes del funcionamiento de la plataforma fue un aporte significativo para que sus técnicos se aseguren que el día del test Transformar todo funcione de manera óptima.

Esto, luego de que los jóvenes que se inscribieron para rendir el test reportaran a través de diferentes canales que no pudieron realizar el test porque la plataforma no cargó, o porque se generaron mensajes de que el simulador finalizó o todavía no empezaba, aunque era la hora asignada a cada chico.

Alejandro Ribadeneira, titular de la Senescyt, indicó que uno de los propósitos del simulacro fue permitir a los jóvenes practicar y familiarizarse con la plataforma. Además de realizar mejoras con el propósito de que todo opere adecuadamente el día de la evaluación.

Por ello mañana, 24 de agosto, se realizará un nuevo simulacro en los mismos horarios que los planificados para este lunes: a las 09:00, a las 11:00 y a las 13:00. La Senescyt dice que las sesiones que ya fueron notificados la semana anterior a los correos electrónicos de los aspirantes.

Si bien el simulacro no es obligatorio, la Secretaría dijo que es importante y recomendable que los jóvenes lo realicen para validar sus credenciales de acceso, comprobar la calidad de su conexión a Internet, verificar el funcionamiento de la computadora y cámara, practicar al resolver ejercicios de referencia y controlar el tiempo en el cual deben rendir la evaluación.