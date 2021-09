‘Crear esperanza’, llamado de OMS para prevenir suicidios en el Planeta

Uno de cada 100 decesos. Esos son los números que marca el suicidio en el mundo, una de las principales causas de muerte que reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Cada año mueren más personas a causa del suicidio que por el VIH, la malaria o el cáncer de mama, o que por la guerra y los homicidios”, indica el organismo en un comunicado por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, fijado cada 10 de septiembre.

El suicidio es un problema de salud pública urgente, exacerbado tras 18 meses de pandemia de covid-19. Estudios muestran que la emergencia sanitaria ha amplificado los factores de riesgo vinculados al suicidio: el desempleo, los problemas económicos, los traumas y abusos, trastornos mentales y las barreras para el acceso a la atención en salud, según reporta la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Para evidenciar su impacto en la región, el organismo recurre a una encuesta del Foro Económico Mundial, desarrollada en Chile, Brasil, Perú y Canadá. El sondeo se realizó un año después del inicio de la pandemia y cerca del 50% de los participantes declaró que su salud mental había empeorado.

“Necesitamos de una acción de toda la sociedad para poner fin a estas muertes, y requerimos del compromiso de los gobiernos para invertir y crear una estrategia nacional integral que mejore la prevención y la atención del suicidio”, pide Renato Oliveira e Souza, jefe de la Unidad de Salud Mental de la OPS.

En Ecuador, el 2020 se reportaron 1 207 muertes por suicidio. Entre las estrategias para reducir las cifras, el viceministro de Salud, José Ruales, informó que se planifica crear un subsistema de vigilancia de intentos de suicidios. También se presentó el manual de cuidadores comunitarios en prevención del suicidio.

Today is #WorldSuicidePreventionDay #Suicide is a global public health issue.

All ages, sexes and regions of the world are affected.



There is a lot we can do to prevent suicide https://t.co/r9RvvtGoxp pic.twitter.com/iIZ0EBCWmK